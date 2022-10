Intel-dochter Mobileye gaat de beurs op. De opbrengsten van beursgangen zijn in het afgelopen jaar ingestort, maar dat lijkt de organisatie niet te deren.

Het afgelopen jaar was het slechtste jaar voor beursgangen van de afgelopen twintig jaar. Volgens statistieken van Dealogic hebben Amerikaanse beursgangen dit jaar iets meer dan 7 miljard dollar opgeleverd. Vorig jaar brachten traditionele beursgangen nog een recordbedrag van 154 miljard dollar op.

Mobileye is een dochteronderneming van Intel. De organisatie ontwikkelt technologie voor zelfrijdende voertuigen. De aanstaande beursgang van het bedrijf kan een vroege aanwijzing zijn van een herstellende markt. Ook de recente beursgang van Porsche viel in de smaak.

Meer beursgangen

Het is mogelijk dat andere bedrijven volgen wanneer de beursgang van Mobileye goed uitpakt. Instacart, Reddit en ServiceTitan hebben hun beursgang eerder dit jaar uitgesteld vanwege onstabiele marktomstandigheden.

Eerder deze maand haalde verzekerings- en pensioenbedrijf Corebridge Financial 1,68 miljard dollar op in de grootste beursgang van het jaar. De organisatie doorbrak een pauze van zeven maanden aan belangrijke noteringen.

Volgens de beursgangaanvraag van Mobileye boekte het bedrijf in de eerste helft van 2022 een omzet van 854 miljoen dollar, een stijging van 21 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. In dat jaar bedroeg de totale omzet 1,4 miljard dollar.

Waardering

In april meldde Reuters dat het bedrijf Goldman Sachs en Morgan Stanley inhuurde om de beursgang te plannen. Mobileye liet onlangs weten dat de beursgangaanvraag inderdaad door Goldman Sachs en Morgan Stanley is ondertekend. De organisatie wil op de Nasdaq verhandeld worden onder naam van ‘MBLY’.

Het bedrijf heeft nog geen prijsindicatie voor de beursgang gedeeld, maar Reuters verwacht een waardering van ongeveer 50 miljard dollar. Volgens een ingewijde bron is het mogelijk dat Mobileye de waardering verlaagt vanwege ongunstige marktomstandigheden.

