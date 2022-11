Alation lanceert Connected Sheets. De functie stelt gebruikers van Alation Data Catalog in staat om betrouwbare, actuele data in spreadsheets te importeren.

Veel bedrijven gebruiken Google Sheets en Microsoft Excel voor rapportages en analyses. Volgens Alation zijn de gebruikte gegevens zelden nauwkeurig. Data wordt regelmatig tussen bestanden gekopieerd en uit onbekende bronnen geïmporteerd.

Alation tackelt het probleem met Connected Sheets. De add-on voor Google Sheets en Microsoft Excel stelt gebruikers van Alation Data Catalog in staat om betrouwbaardere spreadsheets te maken.

Connected Sheets

De add-on maakt het mogelijk om gegevens van Alation Data Catalog in spreadsheets te importeren. Data Catalog is het belangrijkste product van Alation. Bedrijven gebruiken de software om de gegevens van diverse databronnen in een centrale omgeving te beheren.

Een van de functies van Data Catalog is een betrouwbaarheidsindicatie van opgeslagen gegevens. De indicatie stelt gebruikers van Connected Sheets in staat om betrouwbare datasets te vinden en in spreadsheets te importeren.

Data Catalog werd oorspronkelijk ontwikkeld voor analytics professionals. Connected Sheets maakt de oplossing toegankelijk voor gebruikers die gegevens met spreadsheets analyseren in plaats van SQL queries.

Alation

“Business users vertrouwen regelmatig op spreadsheets om hun werk te doen”, vertelde Raj Gossain, CPO bij Alation. “Maar de gegevens die spreadsheets aandrijven worden meestal gekopieerd van andere bladen of gedownload naar CSV-bestanden. Dat vormt een reëel risico voor elk bedrijf.”

“Alation Connected Sheets combineert vertrouwde, beheerde gegevens met het gebruiksgemak van spreadsheets. Spreadsheets kunnen nu een betrouwbaar bedrijfsgegevensmiddel zijn in plaats van een onzichtbare aansprakelijkheid, waardoor elke zakelijke gebruiker de beste gegevens krijgt die de onderneming te bieden heeft.”

Tip: Dataverwerker Alation breidt uit met 120 miljoen euro aan groeigeld