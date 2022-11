Alation verzekert een financieringsronde van meer dan 120 miljoen euro aan groeigeld. De organisatie ontwikkelt oplossingen voor het structureren van data. Tien jaar na zijn oprichting wordt Alation op ongeveer 1,7 miljard euro gewaardeerd.

De markt voor data analytics groeit als kool. Hoe meer data bedrijven genereren, hoe groter de vraag naar dataverwerkingstools. Alation profiteert van de trend.

De organisatie ontwikkelt een breed portfolio van dataverwerkingsoplossingen. Het ‘Data Catalog’-product gebruikt machine learning om gigantische hoeveelheden data te inventariseren, gestructureerd of niet. Als gevolg besteden analytics professionals minder tijd aan het zoeken van data en meer tijd aan het verwerken van data.

De organisatie haalde meer dan 120 miljoen euro aan groeigeld op in een recente investeringsronde. De grootste bijdragen kwamen van Thoma Bravo, Sanabil Investments en Costanoa Ventures. Databricks deed voor het eerst mee. De investeringstak van de organisatie legde een aanzienlijk bedrag in. Alation en Databricks gaan naar verwachting intensiever samenwerken, waarover later meer.

Een op de vier Fortune 100-bedrijven

Alation werd in 2012 opgericht. In de afgelopen tien jaar haalde de organisatie 340 miljoen dollar aan groeigeld op. Inmiddels wordt het bedrijf op ongeveer 1,7 miljard euro gewaardeerd. De groei belooft in de voorzienbare toekomst aan te houden. Steeds meer organisaties hebben oplossingen nodig om data te structureren, en dat is precies waar Alation in voorziet.

Alation wil de meest recente investeringsronde gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen voor bestaande klanten. De oplossingen van de organisatie worden door meer dan 25 procent van alle Fortune 100-bedrijven gebruikt. Bestaande klanten zijn een enorme inkomstenbron.

Daarnaast is het groeigeld noodzakelijk om medewerkers te betalen. In de afgelopen maanden groeide het personeelsbestand van Alation met 75 procent. Inmiddels heeft de organisatie meer dan 700 professionals in dienst. Arbeid is allesbehalve goedkoop.

Databricks en Alation

Databricks investeerde een aanzienlijk bedrag in de meest recente ronde. De organisatie heeft nooit eerder in Alation geïnvesteerd. Databricks en Alation delen meer dan 100 gemeenschappelijke klanten.

De oplossingen van de organisaties hebben overlap, maar concurrenten zijn het niet. Databricks maakt het bijvoorbeeld mogelijk om cloudinfrastructuur voor de opslag van data uit te rollen, terwijl Alation voornamelijk focust op de verwerking van opgeslagen data.

De twee werken al langer samen. Gezamenlijke klanten kunnen de technologie van Alation onder andere gebruiken om gegevens in Databricks Delta Lake-opslaglocaties automatisch te inventariseren.

Met de investering toont Databricks bereidheid om intensiever met Alation samen te werken. De partners lieten weten dat ze in de komende tijd aan nieuwe integraties en gezamenlijke oplossingen werken voor data engineering, data science en analytics.

