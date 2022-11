AWS heeft een computer met machine learning op een satelliet in een baan om de aarde weten te draaien. Deze test moet helpen bij het onboard uitvoeren van data-analyse op satellieten met behulp van cloudtechnologie.

Met de test is de techgigant de eerste cloudaanbieder die erin is geslaagd om satellieten in een lage baan om de aarde onboard data-analyse te laten uitvoeren. Gedurende de tien maanden durende test werd met de ION-satelliet van D-Orbit een onboard AWS-computer met machine learning-software getest. De computer slaagde erin grote hoeveelheden ruwe door de satelliet verzamelde data te verwerken en analyseren.

Uit de test kwam naar voren dat door het direct verzamelen en verwerken van de data aan boord van de satelliet, alleen nog nodig is bestanden naar de aarde te sturen waarvoor nadere analyse is gewenst of moeten worden opgeslagen. Dit geeft nieuwe inzichten in het afhandelen van data in de ruimte en biedt kansen voor nieuwe oplossingen die tot nu toe nog niet mogelijk waren, geeft AWS aan.

Samenwerking in test

De samenwerking tussen AWS en zijn partners bestond uit een voor ruimtevaart geschikte ‘verwerkings payload’, oftewel een computer van het Zweedse Unibap. De computer werd geladen met een speciaal softwaremodel van AWS ML-modellen voor het analyseren van satellietbeelden en AWS IoT Greengrass voor het leveren van cloudbeheer- en analyticsfunctionaliteit tijdens periodes van beperkte verbindingen. De computer werd vervolgens gemonteerd in de ION-satelliet van D-Orbit en gelanceerd. Sinds eind januari van dit jaar werden de tests uitgevoerd.

De onboard AWS AI- en ML-diensten zorgden ervoor dat satellietbeelden tot 42 procent in omvang werden beperkt. Dit maakte hogere verwerkings- en analysesnelheden en in real-time inferences mogelijk in een baan om de aarde.

De bidirectionele dataverzending werd vervolgens verspreid over meerdere grondstations, zodat er in de communicatie een zo klein mogelijke vertraging zou optreden. Dit werd gerealiseerd door een betrouwbare TCP/IP proxy op te zetten tussen de satelliet en de AWS Cloud-omgeving. Hierdoor konden medewerkers de bestandsoverdracht automatisch afhandelen, zonder dat daarbij handmatig de downlinks over meerdere contactpunten moesten worden geleid.

Uit de test blijkt verder dat door cloudfunctionaliteit in de ruimte beschikbaar te stellen, operators van satellieten straks makkelijker en efficiënter met hun satellieten kunnen communiceren. Bijvoorbeeld door commando’s aan de satelliet te geven via de AWS-tools die zij al gebruiken.

