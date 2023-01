Google Cloud heeft vier nieuwe AI-oplossingen voor retailers geïntroduceerd. De oplossingen moeten retailers helpen meer vloeiende en natuurlijke winkelervaringen te bieden.

Meer specifiek zijn de nieuwe oplossingen gericht op het verbeteren en aanpassen van in-store zelf-checkout-ervaringen en e-commerce-ervaringen, zo geeft de tech- en cloudgigant aan. Volgens Google Cloud moet de winkelervaring van klanten steeds persoonlijker worden.

De cloudgigant komt nu met een preview van nieuwe op AI gebaseerde ‘self-checking’-oplossing. De AI-functionaliteit is afkomstig van Google’s Vertex AI-technologie en gebruikt de uitgebreide databases van de techgigant voor mogelijkheden waarmee winkeliers automatisch miljarden producten kunnen herkennen wanneer klanten deze zelf uitchecken. Op deze manier kunnen winkels dan hun schappen op peil houden en klanten altijd keus hebben uit meerdere producten, zo is de bedoeling.

De tool gebruikt hiervoor twee machine learning algoritmes, een productherkenningssysteem en een herkenner van labels. Deze twee algoritmes kunnen daardoor bijna ieder product herkennen en checken tegen de actuele voorraad op de schappen. Hierdoor hoeven medewerkers ze niet meer handmatig te controleren. Google Cloud verzamelt alle benodigde data automatisch, waarna medewerkers de aangegeven schappen kunnen bijvullen.

Voor het verzamelen van de data kan de tool zelfs worden gekoppeld aan de beveiligingscamera’s binnen de winkel, smartphones van medewerkers of een zich door de winkel bewegende robot.

Voor het optimaliseren van hun digitale winkelomgevingen, kunnen retailers nu de tool Browse AI gebruiken. Deze intelligente tool, die binnen de Google Discovery AI-suite valt, gebruikt ML voor het bepalen van de optimale orde van producten die in een bepaalde categorie op de e-commercesite van de betreffende winkelier worden getoond.

De tool is beschikbaar in 72 talen en leert de ideale orde die in iedere categorie wordt weergegeven op basis van de historische voorkeuren van klanten, relevantie op basis waar klanten naar op zoek zijn en de kans op een daadwerkelijke verkoop.

Uitbreiding Google Retail Search

Daarnaast breidt Google de mogelijkheden van zijn bestaande Retail Search-oplossing uit. Deze oplossing integreert de mogelijkheden van Google Search in e-commerce websites. Toegevoegd is nu meer AI-functionaliteit voor personalisatie. Hiermee worden de zoekresultaten meer aan de bezoeker aangepast.

Dit gebeurt onder meer door een nieuwe herkenningstechnologie voor productpatronen op basis van het historische gedrag van bezoekers, de zaken die zijn aanklikken of kopen. Hiermee worden vervolgens de persoonlijke interesses bepaald en de voorgeschotelde producten op aangepast. Iedere bezoeker krijgt hierdoor unieke zoekresultaten die meer leiden tot het vinden van wat zij zoeken en een uiteindelijke aankoop.

Overige tooling voor retailers

Verder biedt de cloudgigant binnen zijn retailportfolio van AI-oplossingen een nieuw Recommendations AI tool dat dezelfde functionaliteit heeft als de eerder genoemde personalisatie AI-tool, maar dan voor suggesties en aanbevelingen.

De tool moet gepersonaliseerde aanbevelingen aan klanten geven. Daarnaast zorgt een nieuw ‘buy-it-again’-model ervoor dat op basis van de verkoophistorie van klanten zij een lijst krijgen voorgesteld met producten waarbij wordt aanbevolen deze opnieuw te kopen.

Verder heeft de Recommendations AI tool een optimalisatiefunctie voor het verbeteren van de omzet van gebruikers. Bijvoorbeeld voor het verhogen van de omzet per gebruiker per sessie. Hiervoor worden onder meer productcategorieën, prijzen van items en kliks en conversies van klanten gebundeld. Hiermee wordt dan een balans gevonden tussen enerzijds langdurige tevredenheid van klanten en meer omzet van winkeliers. Deze laatste oplossing is nu wereldwijd beschikbaar.