Apple heeft een met ChatGPT uitgebreide update van de e-mailapp BlueMail vertraagd. De techgigant is bang dat de app door de AI-technologie content produceert die ongeschikt is voor alle leeftijden, bericht de Wall Street Journal.

OpenAI’s ChatGPT maakt steeds meer zijn intrede in applicaties van derden. Onlangs stelde OpenAI betaalde API’s beschikbaar voor de integratie van de AIT-tool, maar sommige bedrijven hebben hierop al voorgesorteerd en al apps met de AI-chatfunctionaliteit hebben voorzien.

Zo ook de softwareontwikkelaar Blix die de functionaliteit van ChatGPT onlangs toevoegde aan zijn e-mailapp BlueMail. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers het schrijven van e-mail automatiseren op basis van eerder geschreven mails en kalenderafspraken.

BlueMail-update vertraagd

Naar nu blijkt, zo bericht Wall Street Journal, is Apple zeer bezorgd over deze nieuwe functionaliteit in de betreffende app. De techgigant heeft hiervoor de noodzakelijke update in zijn AppStore van de BlueMail-app tot nu toe tegengehouden.

Apple is bezorgd dat de AI-functionaliteit content produceert die ongeschikt is voor alle leeftijden. Volgens de techgigant beschikt de app op dit moment over door AI gegenereerde contentfunctionaliteit, maar niet over de juiste content filtering.

Om dit probleem op te lossen, moet de softwareontwikkelaar de leeftijdsgrens voor deze app verhogen naar minimaal 17 jaar of content filtering toepassen.

Op dit moment is de leeftijdsrestrictie voor de app 4 jaar en ouder. De leeftijdsrestrictie voor 17 jaar en ouder geldt voor alle mogelijke content die apps kunnen bieden, waaronder beledigende taal, seksuele content of referenties aan drugs.

Apple houdt content goed in de gaten

Met de actie en het stellen van een leeftijdsgrens lijkt de techgigant zich goed bezig te houden met het modereren van door AI-modellen gemaakte content. Vooral gaat het hierom welke risico’s de nieuwe AI-oplossingen met zich meebrengen.

In een reactie aan de zakenkrant geeft de softwareontwikkelaar aan het niet eens te zijn met de beslissing van Apple. In de ogen van het bedrijf heeft de techgigant zich gebaseerd op een testversie van de nieuwe versie van de app. De laatste versie van Bluemail zou wel beschikken over content filtering en zou een hogere leeftijdsrestrictie leiden tot een minder bereik onder nieuwe eindgebruikers.

Daarnaast, zo stelt Blix, hebben veel apps in de AppStore ook functionaliteit die op ChatGPT lijkt en deze zijn niet aan leeftijdsrestricties gebonden. Als Blix verplicht de leeftijdsrestrictie van zijn app moet verhogen, zouden deze aanbieders ook daartoe worden gedwongen. Bovendien is de update van de BlueMail-app zonder problemen in Google Play geaccepteerd.

Eerdere onenigheid over BlueMail

Blix en Apple hebben al eerder onenigheid gehad over app-technologie. In 2019 lanceerde de techgigant de feature ‘Sign in with Apple’. Gebruikers kunnen hiermee inloggen bij een app zonder persoonlijke informatie weg te geven, denk aan e-mailadressen. Blix had eerder eenzelfde feature gepatenteerd.

Kort nadat de functionaliteit van Apple beschikbaar kwam, haalde de techgigant de BlueMail-app uit de AppStore voor Mac’s. Redenen hiervoor waren, aldus Apple, mogelijke securityproblemen. Volgens Blix was dit geen probleem.

Blix stapte hiervoor naar de anti-mededingingsrechter, maar een federale rechter concludeerde dat het softwarebedrijf niet kon hardmaken dat Apple bij deze actie zich als een monopolist opstelde en mededinging tegenging. Uiteindelijk werd de app maanden later weer tot de AppStore voor Macs toegelaten.