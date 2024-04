OpenAI maakt de basisversie van ChatGPT nu voor iedereen toegankelijk zonder eerst een account aan te maken. Wel is deze versie beperkter in functionaliteit dan met een account.

De basisversie van ChatGPT, die draait op het GPT-3.5-model van OpenAI, geeft nu iedereen direct toegang zonder eerst een account aan te maken. De reden voor het volledig openstellen van ChatGPT is dat de AI-gigant “voor iedereen AI toegankelijk wil maken die nieuwsgierig is naar de werking ervan.”

Restricties

De volledig open versie biedt minder functionaliteit dan met een (gratis) account. Zo heeft OpenAI voor deze versie extra beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder het blokkeren van prompts en gegenereerde antwoorden voor meerdere categorieën. Welke specifieke categorieën dit zijn, wordt niet aangegeven.

Daarnaast kunnen gebruikers zonder account hun chatgeschiedenis en uitgesproken gesprekken niet bewaren voor later gebruik. Ook zijn zij niet in staat om hun eigen instructies te gebruiken, waarmee ze zelf kunnen bepalen hoe ChatGPT antwoord geeft op hun vragen, of om de chattool basisinformatie te laten onthouden voor gebruik tijdens verschillende chatsessies.

Deze opties blijven dus beperkt tot het gebruik van de basisversie van ChatGPT met een account. Ook is de GPT-4-versie van de GenAI-tool natuurlijk nog steeds alleen beschikbaar tegen betaling via de accounts van eindgebruikers.

De openbare versie van ChatGPT wordt nu door OpenAI geleidelijk uitgerold. Uit een test van de redactie blijkt dat de optie in Nederland nu nog niet te gebruiken is.

