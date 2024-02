OpenAI test een functie waardoor ChatGPT gesprekken kan onthouden. In toekomstige gesprekken kan deze informatie dan opnieuw gebruikt of opgevraagd worden en dat zorgt volgens OpenAI voor zinvollere gesprekken.

ChatGPT denkt op dit moment bij ieder gesprek dat hij je voor het eerst ontmoet. Dat komt doordat de generatieve AI-chatbot geen geheugen heeft. OpenAI start nu een experiment om daar verandering in te brengen.

Optioneel en specifiek

Gebruikers krijgen verschillende opties voor de functie. Zo is het mogelijk om ChatGPT te vragen alleen maar specifieke informatie te onthouden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een onderdeel van de prompt die je telkens herhaalt. Zo kan de assistent je voorkeur om titels in het vet te zetten onthouden of je rol en het bedrijf waarvoor je werkt. Als een gebruiker ervoor kiest om alle gesprekken bij te houden, dan zal ChatGPT deze details na verschillende gesprekken ook onthouden.

Het is altijd mogelijk ChatGPT te vragen welke informatie het over jou verzamelde. Delen van de informatie kunnen daarna verwijderd worden. Weet je voorafgaand aan een gesprek al dat de informatie niet moet worden bijgehouden, dan kan je het gesprek ook veranderen in een ’temporary chat’. Deze optie komt te staan onder het menu waarin je kiest welk GPT-model je wil gebruiken. In de instellingen kunnen gebruikers het geheugen volledig uitzetten.

Bron: OpenAI

Data blijft privé bij Team en Enterprise

Voor gebruikers met een Team- of Enterprise-abonnement verzekert OpenAI dat de gedeelde informatie uit de trainingsdata van ChatGPT blijft. Zij beschikken verder over dezelfde opties om zelf te kiezen welke informatie in het geheugen komt en wanneer het geheugen niet wordt gebruikt. Beheerders van een Enterprise-account krijgen daarbij nog de mogelijkheid om het geheugen uit te schakelen voor het hele bedrijf.

Gebruikers van beide abonnementen zullen nog moeten wachten tot het geheugen algemeen wordt uitgerold. “We rollen de functie deze week uit naar enkele gratis en Plus-gebruikers van ChatGPT om te leren hoe nuttig het is. Binnenkort zullen we plannen voor een algemene uitrol delen”, zegt OpenAI hier nog over.

Persoonlijker en tijd-efficiënter

De functie moet toekomstige gesprekken zinvoller maken, maar in een werkomgeving ook tijd besparen. Zo zorgt het geheugen in ChatGPT er bijvoorbeeld voor dat de AI-assistent altijd teksten produceert die rekening houden met de tone-of-voice van het bedrijf. Het standaardiseert verder de output die het genereert op basis van eerdere prompts.

