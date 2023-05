Tijdens Appian World kondigt Appian aan dat het zich ook gaat bemoeien met AI. Mede-oprichter en CEO van Appian beschouwt dit als een van de voornaamste slagvelden voor de komende jaren. Appian gaat het echter anders aanpakken dan veel andere partijen. Vandaag doet het bedrijf de eerste zogeheten AI Skills uit de doeken.

Als we het over AI hebben van bijvoorbeeld OpenAI, dan gaat het vaak over public AI. Dat wil zeggen, organisaties sturen hun data naar een omgeving van een grote leverancier en krijgen daar bepaalde resultaten voor terug. Dat soort AI “is niet gemaakt voor jou, maar voor de aanbieders ervan”, tekenen we op uit de mond van Calkins. Dat gaat op de langere termijn niet werken.

Private AI heeft de toekomst

Het alternatief dat Appian wil bieden voor bovenstaande publieke variant van AI, is private AI. “Iedere organisatie heeft hiermee zijn eigen AI, traint het op eigen data en zet het in binnen de eigen omgeving”, vat Calkins het samen. Hij trekt een parallel met hoe veel organisaties hun eigen custom applicaties maken. Dat zal ook de toekomst worden voor AI.

Als eerste aanzet en om ook meteen een beeld te geven van wat Appian verstaat onder private AI, kondigt het bedrijf vandaag ook meteen drie van dit soort private AI-alternatieven aan. Deze AI Skills, zoals Appian ze heeft genoemd, zijn in de basis algoritmes, die Appian heeft ontwikkeld voor een specifiek doel. Organisaties kunnen deze inzetten en toepassen op hun eigen data. Het trainen en uiteindelijk draaien van de Skills vindt plaats binnen de eigen omgeving op de Appian-cloud.

Dit zijn de eerste drie AI Skills:

Email Classification: Hiermee kun je emails automatisch classificeren en interpreteren. Het idee is dat organisaties hiermee de emailcommunicatie kunnen automatiseren. Een onderdeel ervan is dat je emails onderverdeelt in verschillende types, waar dan op een specifieke manier mee moet worden omgegaan door het automationplatform. Denk hierbij aan klantemails, RFP-emails, emails van third party suppliers en ga zo maar door. Na het trainen van deze Skill binnen de Appian AI Skill Designer kun je hem koppelen aan je mailserver, waarna hij aan de slag gaat. Er zit verder ook een feedbackloop in, dus mocht er iets verkeerd gaan, dan neem de Skill dat bij een volgende actie mee (en maakt die fout hopelijk niet meer).

Document Classification: Met deze Skill is het mogelijk om documenten te classificeren, gebaseerd op wat erin staat. Dit zorgt voor het stroomlijnen van hoe documenten door een organisatie gaan. Je zou het tot op zekere hoogte kunnen zien als een onderdeel van document management.

Document Extraction: Gebruikt je deze Skill, dan kun je informatie uit verschillende documenttypes halen. Het doel hiervan is het handmatig invoeren van data reduceren. Daarnaast moet het de accuratesse verbeteren. Medewerkers kunnen zich bezighouden met belangrijker zaken.

Bovenstaande private AI Skills zijn zeer specifiek. Je hebt er in principe geen data van buiten de organisatie voor nodig om ze te trainen. Je kunt er zoveel maken als je zelf wilt en variëren. Appian doet dat zelf eigenlijk ook al. Email Classification en Document Classification zijn grotendeels dezelfde algoritmes, maar ieder met een eigen use-case.

Private AI gaat een nieuwe dimensie toevoegen aan het slagveld van AI. Het is wellicht niet zo enorm spannend als LLM’s en wat je daarmee allemaal kunt. Maar binnen de zakelijke wereld wil je doorgaans ook niet iets spannends. Het moet vooral functioneel zijn en een probleem oplossen. Dat is dan ook de focus van de AI Skills die je met de Appian AI Skill Designer kunt bouwen. Calkins heeft er in ieder geval alle vertrouwen in dat Appian de juiste koers vaart. “Private AI gaat winnen”, is zijn stellige overtuiging.

