De laatste jaren zijn paddestoelen ingezet voor allerlei innovaties, met toepassingen in alles van topmode tot autostoelen. Maar misschien wel de belangrijkste ontdekking tot nu toe is gedaan door onderzoekers van de Johannes Kepler Universiteit in Linz, Oostenrijk. Zij hebben namelijk een manier gevonden om paddenstoelen te gebruiken als biologisch afbreekbaar basismateriaal voor elektronische chips.

Het team, onder leiding van wetenschapper Martin Kaltenbrunner, is al lange tijd geïnteresseerd in het snijvlak van duurzaamheid, materiaalwetenschap en techniek. Het meest recente onderzoek richtte zich op het substraat van elektronische schakelingen, die gewoonlijk zijn gemaakt van niet-recycleerbare plastic polymeren.

Deze kunststoffen vormen 37 procent van de massa van een chip en worden na gebruik weggegooid, wat bijdraagt tot de 50 miljoen ton “e-waste” die jaarlijks wordt geproduceerd.

Het idee achter champignonchips

De oplossing van het team was om de huid van de Ganoderma lucidum-paddenstoel te gebruiken als substraat. In tegenstelling tot plastics op basis van aardolie groeit deze paddenstoel op dode hardhouten bomen en heeft in Azië een lange geschiedenis van bevordering van gezondheid en een lang leven.

De huid van de paddenstoel is een goede isolator en geleider, bestand tegen temperaturen tot 200 graden Celsius (390°F). Hij is ook zeer flexibel, kan gemakkelijk printplaten bevatten en kan meer dan 2000 keer worden gebogen zonder permanente schade.

Bovendien is het paddenstoelensubstraat ongelooflijk duurzaam. Het kan in slechts vier weken worden gekweekt en geoogst en breekt snel af in de bodem in minder dan twee weken. Dit maakt het een ideaal materiaal voor draagbare sensoren en radio-tags met een laag vermogen, en ook voor batterijscheiders en -behuizingen.

Onze “Star Trek”-achtige toekomst lonkt

“De geproduceerde prototypes zijn indrukwekkend en de resultaten zijn baanbrekend”, aldus Andrew Adamatzky, Proffesor Unconventional Computing aan de Universiteit van West-Engeland.

Deze doorbraak heeft een enorm potentieel om de opwarming van de aarde tegen te gaan door e-waste te verminderen en een duurzaam alternatief te bieden voor op plastic gebaseerde elektronica. Het vermogen van het mycelium om vocht en UV-licht buiten te houden, betekent ook dat het honderden jaren kan meegaan.

Kaltenbrunner en zijn team staan aan de spits van een revolutie in duurzame elektronica die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de toekomst van de technologie.

