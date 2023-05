IT-professionals zijn niet te spreken over het kennisniveau over AI bij de Nederlandse overheid. Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van NTT DATA.

De onderzoekers kwamen er eveneens achter dat twee op de vijf IT-professionals denkt dat AI ons leven totaal gaat veranderen. In totaal deden 500 mensen mee aan het onderzoek.

Om precies te zijn vindt 71 procent van de ondervraagden dat de Nederlandse overheid beter op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie.

Lyrisch

Zeker in de afgelopen maanden is AI een ‘hot topic’ geworden. Eind 2022 sprak ChatGPT tot de verbeelding van velen, ondanks dat de achterliggende technologie van large language models nog allerlei beperkingen kent. Het is dus onmiskenbaar belangrijk dat de overheid goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast werken EU-beleidsmakers uitvoerig aan AI-wetgeving, dat dit jaar nog een definitieve vorm moet krijgen.

IT-professionals zijn volgens Director Industry Nederland bij NTT DATA Berend ten Wolde enorm te spreken over AI. “Er zijn veel nieuwe technologieën die je als organisatie kunt uitproberen en implementeren. AI steekt hier volgens het onderzoek met kop en schouders bovenuit. IT-professionals zijn er lyrisch over, ondanks de gevaren, bijvoorbeeld met betrekking tot privacy of hacken, die steeds vaker worden aangehaald. Daar komt waarschijnlijk ook de kritische noot richting de overheid vandaan. De overheid moet ervoor zorgen dat het bedrijfsleven goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen en eventuele gevaren die technologieën met zich meebrengen. Dit geldt ook voor AI.”

Uit het onderzoek bleek ook dat 37 procent van de IT-professionals denkt dat AI de grootste bijdrage gaat leveren aan een nieuw tijdperk binnen de IT-sector. 36 procent denkt dat AI over tien jaar de belangrijkste technologie op zakelijk vlak is. Tegen die tijd verwacht 29 procent van de ondervraagden dat het ook de meest gebruikte technologie zal zijn. Slechts drie procent ziet AI snel verdwijnen.

Kortom, AI zal naar verwachting niet meer weg te denken zijn binnen de IT-sector. De overheid zal dus snel stappen moeten zetten om te voldoen aan de verwachtingen die IT-professionals van beleidsmakers hebben.

