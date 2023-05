Margrethe Vestager heeft verklaard dat de Europese Unie voor het einde van 2023 AI zal reguleren. De commissaris voor digitale technologie zegt dat de EU het voortouw zal nemen bij het reguleren van kunstmatige intelligentie.

Margrethe Vestager is de Eurocommissaris voor mededinging en is ook belast met het leiden van de “strategie voor een digitaal tijdperk” van het blok. Tijdens een bijeenkomst van de G7-ministers van digitale zaken in Japan zei Vestager tegen Reuters dat de EU-wet inzake kunstmatige intelligentie “pro-innovatie” is, omdat hij de risico’s van maatschappelijke schade door opkomende technologieën wil beperken.

De leden van het Europees Parlement zijn vorige week overeengekomen om het ontwerp van de EU-AI Act op 11 mei ter stemming voor te leggen aan een commissie van wetgevers. Volgens de procedures moet het Parlement vervolgens met de EU-lidstaten en de Europese Commissie overeenstemming bereiken over de definitieve details van het wetsontwerp voordat het wet kan worden.

Het blok zal waarschijnlijk de eerste zijn die de noodzakelijke “vangrails” instelt om de ontwikkeling van AI aan banden te leggen. “De reden waarom we deze vangrails voor risicovolle toepassingen hebben, is dat het opruimen van misbruik door AI veel duurder en schadelijker zou zijn dan het gebruik van AI zelf”, aldus Vestager.

De “enorme invloed” van AI beheren

De AI-wacht van de EU mag dan dit jaar zijn aangenomen, het zal nog enkele jaren duren voordat hij volledig van kracht wordt. Dit mag bedrijven en samenlevingen er echter niet van weerhouden om de nodige aanpassingen en waarborgen in te voeren.

“Er was geen reden om te aarzelen en te wachten tot de wetgeving was aangenomen om de noodzakelijke discussies te versnellen om te zorgen voor de veranderingen in alle systemen waar AI een enorme invloed zal hebben,” zei Vestager in een interview.

“Nu iedereen AI binnen handbereik heeft, (…) moeten we het politieke leiderschap tonen om ervoor te zorgen dat men veilig gebruik kan maken van AI en alle verbazingwekkende mogelijkheden van productiviteitsverbetering en betere dienstverlening kan benutten,” zei Vestager tegen Reuters.

