Elon Musk, die na de overname van Twitter bij Tesla thuiswerken heeft afgeschaft, heeft al lang zijn afkeer van werk op afstand geuit. Tijdens een interview was Musk’s vurigheid echter volop aanwezig toen hij betoogde dat werken op afstand de productiviteit belemmert.

“Ik geloof stellig dat mensen productiever zijn als ze fysiek aanwezig zijn,” vertelde Musk gepassioneerd aan CNBC’s David Faber.

In juni 2022 kregen Tesla-werknemers een strikt terugkeermandaat, met de waarschuwing dat het niet naleven ervan tot ontslag zou leiden. De verwachting was dat men ten minste 40 uur per week op kantoor doorbracht; elke minuut minder werd beschouwd als “telefoneren”.

Streng

Werknemers zeggen dat Tesla vóór de pandemie relatief open stond voor thuiswerken. De houding van Musk veranderde echter aanzienlijk na het uitbreken van de coronapandemie, samen met zijn verzet tegen voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een mondmasker. Echter vormden de beperkte ruimte en middelen op Tesla’s kantoor in San Francisco een uitdaging voor terugkerende werknemers.

Na de overname van Twitter en de aanzienlijke vermindering van het aantal werknemers, legde Musk een vergelijkbaar streng beleid op. Het interview nam een intense wending toen Faber dit beleid terloops noemde, waarop Musk zijn frustratie losliet.

“Genoeg met de “holier-than-thou”-houding van thuiswerkers,” snauwde Musk, “want ze staan erop dat anderen niet op afstand werken terwijl zij dat wel doen.”

Musk ging verder

Hij zei dat kantoorpersoneel dat privilege niet zou moeten hebben als mensen die voedsel bezorgen en gebouwen bouwen niet op afstand zouden kunnen werken. Musk karakteriseerde de situatie als “messed up” en een “kwestie van ethiek”.

“Bij Tesla, SpaceX of Twitter, als je deel wilt uitmaken van het team, moet je elke dag op kantoor zijn,” verklaarde Musk resoluut.

Met zijn uitgesproken standpunt tegen werken op afstand blijft Elon Musk de kracht van persoonlijke samenwerking verdedigen en ziet hij het als een essentieel aspect van de bedrijfscultuur in zijn verschillende ondernemingen. IBM CEO Arvind Krishna nam onlangs een vergelijkbaar standpunt in en benadrukte dat structureel thuiswerken “je carrière kan schaden”.