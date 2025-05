Rechter beperkt aanklachten van Musk tegen OpenAI

Een rechter heeft de aanklachten in de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI gedeeltelijk beperkt. Musk stelt dat OpenAI de belofte schond om als publieke liefdadigheidsinstelling te opereren, door plannen te maken om zich om te vormen tot een winstgericht bedrijf.

Dit meldt Bloomberg. Op donderdag oordeelde de Amerikaanse districtsrechter Yvonne Gonzalez Rogers in Oakland, Californië, dat Musk zijn aanklacht wegens fraude mag voortzetten. Ook weigerde ze een claim wegens ongerechtvaardigde verrijking tegen zowel OpenAI als Microsoft, een grote investeerder in OpenAI, te verwerpen.

Geen schending vertrouwensplicht

Wel verwierp ze de beschuldigingen van misleidende reclame en schending van een vertrouwensplicht. Ook wees ze de claims over criminele samenzwering af. Musk krijgt wel de kans om die specifieke aanklacht opnieuw in te dienen met een aangepaste klacht.

Een woordvoerder van OpenAI reageerde op een verzoek om commentaar door te verwijzen naar een eerdere sociale mediapost waarin het bedrijf stelt dat Musk met zijn acties onwettig probeert de groei van OpenAI te belemmeren. Dit vooral om zijn eigen AI-bedrijf xAI, dat hij in 2023 oprichtte, te bevoordelen.

Een advocaat van Musk verwelkomde de uitspraak en zei dat het gerecht erkent dat de aanklachten van zijn cliënt ernstig genoeg zijn om behandeld te worden in een rechtszaak. Volgens de advocaat blijft Musk zich inzetten voor de oorspronkelijke missie van OpenAI als liefdadigheidsinstelling. En voor de veilige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Microsoft gaf geen directe reactie op het verzoek om commentaar.

Herstructurering OpenAI

Het juridische conflict tussen Musk en Sam Altman, die samen OpenAI oprichtten, speelt zich af terwijl het bedrijf in onderhandeling is met autoriteiten in Delaware en Californië over herstructureringsplannen. OpenAI staat onder druk om deze plannen vóór eind 2025 te voltooien. Doet het dat niet, dan kan SoftBank zijn investering verlagen van 30 naar 20 miljard dollar, zoals eerder gemeld door Bloomberg. OpenAI zou dan naar andere investeerders kunnen zoeken.

Rechter Gonzalez Rogers gaf eerder aan van plan te zijn de omvang van de aanklachten in te perken, toen ze een rechtszaak voor maart plande.

Musk beweert dat de samenwerking tussen OpenAI en Microsoft, die ontstond nadat hij in 2018 het bestuur verliet, bedoeld is om de markt voor generatieve AI te domineren. En om concurrentie te onderdrukken. Zijn advocaten stellen dat Microsoft op de hoogte was van een plan van OpenAI-oprichters Altman en Greg Brockman om Musk buitenspel te zetten en zichzelf te verrijken met zijn bijdragen.

De rechter wees de eis van Musk af dat Microsoft betrokken zou zijn geweest bij die fraude, maar oordeelde wel dat Microsoft zich moet verantwoorden voor vermeende contractbreuk. Volgens Musk bepaalde dat contract dat OpenAI’s technologie ten goede moest komen aan het publiek.

Volgens de rechter heeft Musk aannemelijk gemaakt dat Microsoft op de hoogte was van het charitatieve karakter van OpenAI en mogelijk heeft geholpen bij de contractbreuk.