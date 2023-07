AWS breidt de functionaliteit van Amazon Bedrock uit. Het platform voor het toevoegen van generatieve AI aan applicaties krijgt de beschikking over Agents for Amazon Bedrock. Hiermee bouwen ontwikkelaars compleet beheerde intelligente agents die bedrijfsdata gebruiken voor geautomatiseerd antwoorden.

De nieuwe tool moet de functionaliteit van Amazon Bedrock flink verbeteren. Amazon Bedrock is een platform dat ontwikkelaars toegang geeft tot generatieve AI-modellen van verschillende aanbieders.

Functionaliteit Agents for Amazon Bedrock

Meer specifiek maakt het nu gelanceerde Agents for Amazon Bedrock het mogelijk zeer snel en met enkele clicks agents te maken die generatieve AI-antwoorden en -conversaties compleet automatisch uitvoeren.

Hiervoor maken de agents API-calls naar de eigen systemen van bedrijven om daaruit de benodigde data op te halen voor het geautomatiseerd maken van met generatieve AI gegenereerde antwoorden en uitvoeren van conversaties.

De functionaliteit van de agents in de AWS-tool kan het best worden vergeleken met de plugins die OpenAI voor zijn ChatGPT-tool heeft voor de systemen en tools van derde partijen.

Onderliggende AI-modellen

De AI-modellen die Agents for Bedrock ondersteunen maken deel uit van de Amazon Titan-reeks aan AI-modellen. Naast de eigen AI-modellen zijn ook de modellen van derde partijen toegevoegd. Dit zijn Claude 2 van Anthropic en Stable Diffusion XL 1.0 van AI-startup Stability AI.

Verder wordt de AI-tool ook ondersteund door twee modellen van het door Nvidia gesponsorde Cohere: Command tekst generation en Cohere Embed.

Agents for Bedrock is per direct beschikbaar.

Lees ook: Amazon Bedrock biedt ontwikkelaars toegang tot generative AI