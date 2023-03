OpenAI heeft plugin-functionaliteit voor ChatGPT geïntroduceerd. Met de feature kunnen applicaties van derden de generatieve AI-features gebruiken.

De nieuwe plugin-functionaliteit, die bij de lancering van de betaalde dienst ChatGPT Plus werd aangekondigd, is ontwikkeld om problemen van grote NLP-modellen aan te pakken. Het kan gaan om het terugdringen van hallucinaties, het op de hoogte blijven van recente gebeurtenissen en het geven van toegang tot meer bedrijfseigen en persoonlijke informatiebronnen.

Toegang tot actuele data

De ChatGPT plugin-functionaliteit geeft toegang tot nieuwere data dan waar de generatieve AI tool in eerste instantie op is gebaseerd, zo blijkt uit de door OpenAI gepubliceerde documentatie. Dit breidt de mogelijkheden van de generatieve AI tool uit. De originele tool geeft alleen toegang tot de informatie, tot en met 2021, waarop het model was getraind.

Hierdoor wordt het mogelijk real-time informatie op te halen, zoals sportuitslagen, aandeleninformatie en het laatste nieuws. Ook is de ChatGPT plugin-functionaliteit in staat kennisinformatie te verwerken, zoals bedrijfsdocumenten en persoonlijke aantekeningen. Verder is het nu mogelijk ChatGPT acties te laten uitvoeren. Denk aan het boeken van een vliegticket of het bestellen van eten.

Integratie met derde partijen

De plugin-functionaliteit is vooralsnog alleen beschikbaar voor een klein aantal gebruikers, maar de beschikbaarheid wordt in de loop van de tijd uitgebreid. In eerste instantie heeft OpenAI de feature aan een aantal derde partijen geleverd. Zij kunnen daarmee ChatGPT-eigenschappen naar hun eigen applicaties en platforms brengen. De derde partijen die van de nieuwe functionaliteit profiteren, zijn Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram en Zapier.

Andere geïnteresseerden moeten zich aanmelden op een wachtlijst. Wanneer zij tot de plugin-omgeving worden toegelaten, kunnen zij zelf volgens instructies een plugin bouwen die de ChatGPT-functionaliteit met hun eigen applicaties of platforms integreert.

Webbrowsing en code interpreter

Een andere door OpenAI zelf gehoste plugin maakt webbrowsing via ChatGPT mogelijk. Hiermee kunnen gebruikers met de generatieve AI tool de laatste informatie van het internet ophalen. Ook deze plugin wordt nu getest.

Verder introduceert de ontwikkelaar een plugin of code interpreter op basis van ChatGPT die Python code schrijft. De Python interpreter is een sandboxed en door firewalls beschermde programmeeromgeving met wat ‘vluchtige’ schijfruimte.

De code interpreter plugin wordt verder in ‘persistent’-sessies geëvalueerd. Deze sessies zijn actief voor de duur van de chatsessies, maar hebben wel een uiteindelijke time-out, zo geeft OpenAI aan. De specifieke chatsessies van de code interpreter plugin kunnen ‘op elkaar worden gestapeld’, zodat er toch complete code kan worden geschreven. Ook het uploaden van bestanden naar de huidige AI chatomgeving en het downloaden van codebestanden worden ondersteund.

OpenAI ziet voor deze interpreter plugin veel mogelijkheden, zoals het versnellen van het werk van vooral niet-ervaren programmeurs te versnellen. Use cases zijn het oplossen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve wiskundige problemen, het uitvoeren van data analyses en visualisaties en het converteren van bestanden naar andere formaten.

Aandacht voor mogelijk misbruik

Opvallend is dat OpenAI aangeeft goed de mogelijke risico’s die deze plugins met zich meebrengen in kaart te brengen. Tijdens het ontwikkelingsproces zou zijn getest hoe de plugins kunnen worden misbruikt voor (kwaadaardige) doeleinden. Gebruikers en onderzoekers worden uitgenodigd hierover nog meer feedback te leveren.

OpenAI is van plan het aantal ChatGPT plugins in de nabije toekomst verder uit te breiden.

