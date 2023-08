Nutanix kondigt de nieuwe AI-oplossing Nutantix GPT-in-a-box aan. De tool moet het voor bedrijven eenvoudiger maken om generatieve AI in de werkplek de introduceren.

Nutanix GPT-in-a-box is een nieuwe tool van Nutanix om bedrijven op weg te helpen met het implementeren van AI en machine learning (ML). Belangrijk hieraan is dat dankzij de tool bedrijven de volledige controle over hun data behouden.

Het nieuwe platform helpt in de basis met het definiëren van hardware- en software-infrastructuur die geschikt zal zijn om AI en ML op te draaien. Het platform kan hiervoor rekenen op de mogelijkheden van opensource AI en MLOps-frameworks van het Nutanix Cloud Platform.

Is er interesse van bedrijven?

De tool focust op het implementeren van generatieve AI in de werkplek, maar veel bedrijven zullen de tool waarschijnlijk links laten liggen. Generatieve AI bleek namelijk volgens een eerder onderzoek verbannen in driekwart van de organisaties. Er zijn twee zorgen over generatieve AI-tools die het verbod uitlokken. Een groot deel focust op het risico van het gebruik van onbeveiligde apps, terwijl anderen dan weer vrezen dat bedrijfsgeheimen zullen lekken.

Nutanix erkent deze angsten. De tool legt daarom het beheer van de data in handen van het bedrijf, maar voegt ook (data)beveiligigings-mogelijkheden toe aan het platform.

Volgens het bedrijf worstelen veel organisaties daarnaast met vragen over hoe ze ML-administrators en data scientists het best kunnen ondersteunen. Nutanix GPT-in-a-Box levert daarvoor kant-en-klare AI-infrastructuur voor het edge- of core-datacenter.

