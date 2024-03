Dell Technologies heeft het eigen werknemersbestand het afgelopen jaar met 13.000 man verkleind. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf aan de Amerikaanse overheid overhandigde. Een verdere reductie lijkt waarschijnlijk, ondanks dat Dell verwacht dat het komende jaar veel rooskleuriger dan 2023 is.

In februari vorig jaar kondigde Dell aan dat het afscheid nam van 6.650 werknemers. Een tweede ontslagronde volgde in augustus, maar toen werden geen getallen genoemd. Nu blijkt de reductie in het personeelsbestand steviger dan gedacht: het aantal werknemers van Dell is inmiddels 120.000 wereldwijd. Dit is bovenop het feit dat Dell al geruime tijd een ‘hiring freeze‘ hanteert. Het bedrijf probeert via een ‘partner-first‘-strategie storage-oplossingen te verkopen, waardoor het minder sales- en marketing-personeel zelf nodig heeft.

Vooralsnog lijken de ontslagen voornamelijk beperkt tot de Noord-Amerikaanse tak van het bedrijf. Daar zou verandering in kunnen komen als Dell ervoor kiest ook elders geen contracten te verlengen of via ontslagen afscheid neemt van personeel. Europese ontslagregels voorkomen dat talloze werknemers direct op straat belanden, dus dat kost meer tijd.

Geen reden tot zorg (voor investeerders)

Begin 2023 zag Dell de bui al hangen. Het afgelopen kalenderjaar verliep namelijk rampzalig voor de pc-markt, een overtreffing in negatieve zin van een eveneens dramatisch 2022. Aangezien het merendeel van de jaaromzet van Dell uit de Client Solutions Group komt (de divisie die onder meer pc’s verkoopt), was deze ontwikkeling uiterst zorgwekkend voor het bedrijf.

Op de beurs is het nieuws voor Dell aanzienlijk positiever, zeker in de laatste paar weken. Op 1 maart bereikte de waarde van Dell zelfs een recordhoogte ($124,59 per aandeel), nagenoeg een verviervoudiging ten opzichte van 12 maanden ervoor. We hebben al eerder aangehaald dat ontslagrondes goed scoren op de beurs. Kostenreducties zijn vooral een positief signaal voor investeerders dat een bedrijf orde op zaken stelt en biedt voor hen geen reden tot zorg. Dell slaagt er dus in om fors de kosten te drukken en aantrekkelijker op Wall Street te zijn dan ooit tevoren.

Focus op AI

Ondertussen verwacht Dell dat 2024 het tij zal keren voor de pc-markt. Het was er vroeg bij om te vertellen wat een AI-pc precies inhoudt, terwijl Microsoft dat inmiddels nog duidelijker heeft vastgelegd. Alle pc-verkopers hopen erop dat Copilot-functionaliteit en Neural Processing Units voor een verkoopimpuls gaan zorgen. Een AI-aangedreven Windows 11 24H2-update zou ervoor moeten zorgen dat zowel consumenten als zakelijke gebruikers hun computer eindelijk willen vernieuwen na jaren uitstel.

Of de AI-pc daadwerkelijk een lucratieve vernieuwing wordt voor Dell, HP en andere pc-vendoren, moet nog blijken. Iets dat wel al lang duidelijk is, is dat AI op andere fronten verkoopt. Als vooraanstaand Nvidia-partner levert Dell servers die uitgerust zijn met de krachtigste GPU’s, ook al kan het ruim een halfjaar duren voordat een klant het bestelde product kan ontvangen. Wat AI-infrastructuur betreft is Dell volgens onderzoeksbureau Forrester Research in ieder geval een van de best presterende leveranciers. Alleen hyperscalers Microsoft, Google en AWS (naast GPU-gigant Nvidia) scoren beter.

Forrester Research stelt dat Dell nu al een krachtig aanbod heeft, een heldere strategie hanteert voor op de langere termijn en al alomtegenwoordig is op de markt. AI is daardoor een logische focus voor Dell, waardoor het op andere fronten minder werknemers vereist dan voorheen. Alleen al het upgraden van bestaande AI-accelererende servers naar Nvidia’s nieuwste Blackwell-GPU’s zal zeer lucratief zijn voor Dell.

Die veranderde focus is eveneens te herkennen door Dells overname van Moogsoft medio vorig jaar. Die start-up helpt organisaties met diagnostische data om de eigen infrastructuur in de gaten te houden. Door trends op te sporen in de gegevens, helpt de oplossing van Moogsoft om applicatieprestaties te verhogen. Aangezien Dell niet al te vaak voor een overname gaat, is de keuze voor een AIOps-speler opvallend. Het suggereert dat Dell zich nog meer zal richten op de verkoop van IT-infrastructuur voorbij desktop-pc’s. Daarbij blijkt het een ander, kleiner werknemersbestand nodig te hebben dan voorheen.