Bots zijn verantwoordelijk voor 50 procent van het wereldwijde internetverkeer, blijkt uit onderzoek van Barracuda Networks. Drie op de vijf daarvan zijn ‘bad bots’, die onder meer bedoeld zijn voor DDoS-aanvallen en het stelen van data.

In totaal zorgen bad bots dus voor 30 procent van het internetverkeer, een aanzienlijk kleiner aandeel dan de 39 procent die werd gemeten in 2021. Deze soort bots zijn voor 72 procent afkomstig uit de Verenigde Staten, voornamelijk omdat ze zich op public clouds bevinden zoals AWS en Azure. Deze clouddiensten worden ongeveer even vaak ingezet voor bad bots. Voor netwerkbeheerders is het relatief eenvoudig om bots afkomstig van AWS en Azure te blokkeren, omdat ze binnen een specifieke IP-range vallen van datacenters.

Een derde van bad bots komt wel van woonadressen. Dit is te verklaren uit een verhullingstrategie van botmakers, die zich via proxy’s proberen te verbergen met een onopvallend IP-adres.

‘Good bots’

De grootschalige aanwezigheid van bots op het internet is niet al te verwonderlijk. Zo worden ze ingezet voor zoekmachines, het controleren van copyright, het monitoren van website-metrics of het doorspitten van het internet voor AI-chatbots.

Hoewel die functies in principe niet worden geclassificeerd als kwaadwillende activiteit door een partij als Barracuda, kunnen bepaalde toepassingen zeker controversieel zijn. Sinds augustus is bekend met welke bot OpenAI het internet afstruint om trainingsdata te verzamelen. Inmiddels kunnen websitebeheerders deze bot specifiek weren om te voorkomen dat hun inhoud zomaar voor andere commerciële doeleinden wordt toegeëigend.

Not A Bot

Bots genieten niet een al te beste reputatie bij het grotere publiek, mede wegens het genereren van kunstmatige traffic rondom een publiek persoon of pagina. Elon Musk heeft zich dit jaar bijvoorbeeld meerdere keren uitgesproken tegen de aanwezigheid van bots op social media-platform X. In Nieuw-Zeeland en de Filippijnen test X nu een abonnement voor 1 dollar per jaar om als nieuwe gebruiker aan te melden. Het is onderdeel van een groter “Not A Bot”-programma, dat Musk eerder al uitlegde in gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.