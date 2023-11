Sam Altman, CEO van OpenAI, zet zijn zinnen op artificial general intelligence (AGI). Deze technologie moet hetzelfde intelligentieniveau hebben als mensen. Met de ambities hoopt Altman tegelijk nieuw kapitaal van Microsoft te verzekeren.

In een interview met de Financial Times geeft Sam Altman aan dat het goed botert tussen OpenAI en zijn grootste investeerder, Microsoft. Hij hoopt dat deze band ook geld kan verzekeren voor toekomstige projecten. De miljarden die Microsoft eerder dit jaar investeerden, gaan grotendeels al op aan het onderhouden van huidige modellen zoals ChatGPT. Voor nieuwe, baanbrekende technologie, zal daarom nog veel meer kapitaal nodig zijn. “Er is nog een lange weg te gaan en er moet nog veel rekenkracht worden uitgebouwd tussen hier en AGI … de opleidingskosten zijn gewoon enorm.”

AGI werkt zonder programmering

AGI is de afkorting van artificial general intelligence. Deze technologie bestaat momenteel nog niet, maar Altman blijkt uit het interview dus wel zijn zinnen te hebben gezet in de ontwikkeling ervan. De belofte van AGI is dat het iedere taak aankan die een mens ook kan voltooien. AGI zou in staat moeten zijn om te leren, redeneren, begrijpen, en verschillende taken uitvoeren zonder specifieke programmering voor elke taak.

Momenteel bevatten de bekendste modellen van OpenAI, ChatGPT en DALL-E, generatieve AI. Deze modellen zijn creatief en genereren originele inhoud. Deze generatie gebeurt wel steeds op basis van gegevens en patronen die de technologie in het verleden al leerde.

“De visie is om AGI te maken, uit te zoeken hoe je het veilig kunt maken en de voordelen ervan ontdekken”, zegt Altman nog. Hij voegt toe dat de grootste uitdaging die momenteel nog het hoofd moet worden geboden, het verder uitwerken van ‘begrip’ is.

Lees ook: OpenAI introduceert actuelere GPT-4 Turbo voor complexere taken