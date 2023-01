Het bedrag werd niet bekendgemaakt, maar een ingewijde spreekt van 10 miljard dollar. In ruil voor de investering mag Microsoft diverse diensten uitbreiden met de technologie van OpenAI, waaronder ChatGPT.

Het hing al langer in de lucht. In 2019 en 2021 steunde de techgigant OpenAI met meer dan 1 miljard dollar. Eerder dit jaar vertelde een ingewijde tegen Bloomberg dat Microsoft een meerjarige investering van 10 miljard dollar (ongeveer 9,2 miljard euro) overwoog. Inmiddels zijn de geruchten bevestigd.

Microsoft laat in een schriftelijke verklaring weten dat OpenAI een miljardeninvestering ontvangt. Het bedrag werd niet bekendgemaakt, maar Bloomberg spreekt van 10 miljard dollar. “Ontwikkelaars en organisaties krijgen op Azure toegang tot de beste AI-infrastructuur, modellen en toolchain om hun applicaties te bouwen en uit te voeren”, zei Microsoft CEO Satya Nadella.

Gevolgen

De techgigant legde uit wat de investering voor Microsoft en OpenAI betekent. Ten eerste is Microsoft van plan om de technologie van OpenAI te integreren in diverse producten voor consumenten en bedrijven. De eerste tekenen zagen we met de recente lancering van Azure OpenAI Service, een aanbod van OpenAI-modellen op Azure-infrastructuur.

Naast Azure OpenAI Service kan Microsoft de technologie van OpenAI integreren in bestaande producten, van Word en Outlook tot Power BI en Azure DevOps. Microsoft verduidelijkte geen geplande integraties, maar de techgigant sloot ook niets uit.

Ten tweede worden alle workloads van OpenAI gedurende de samenwerking op Azure gedraaid. Dit geldt zowel voor onderzoeksprojecten als commerciële producten en API’s. Tot slot zegt Microsoft meer te gaan investeren in de ontwikkeling en uitrol van supercomputing voor AI-onderzoek van OpenAI.

OpenAI

OpenAI trekt de aandacht. De organisatie werd in 2015 opgericht door Elon Musk en Sam Altman. Het bedrijf was aanvankelijk non-profit. Musk wilde naar eigen zeggen aantonen dat AI de wereld kan verbeteren, zonder de gevaren die vaak met de technologie worden geassocieerd.

Het non-profit label verviel in 2019. Sindsdien mag OpenAI groeigeld van zakelijke investeerders aannemen. In hetzelfde jaar stopte Microsoft 1 miljard dollar in de organisatie.

OpenAI gebruikt de cloudinfrastructuur van Microsoft om AI-modellen te trainen. Een van de bekendste voorbeelden is ChatGPT. Dit model werd eind 2022 in een gratis webversie beschikbaar gemaakt. Gebruikers bezoeken de website, stellen een vraag en ontvangen geloofwaardige teksten of code.

Commercialiseren

De afgelopen maanden stonden voor OpenAI in het teken van commercialisering. Onlangs onthulde de organisatie een wachtlijst voor een betaalde versie van ChatGPT. In oktober 2022 presenteerde Shutterstock een betaalde dienst op basis van DALL-E, een ander model van OpenAI.

Grootbedrijven en investeerders hebben hoge verwachtingen van de organisatie. Volgens ingewijden vertelde OpenAI onlangs in privégesprekken dat het tegen 2024 op een jaarlijkse omzet van 1 miljard dollar.

