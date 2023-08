OpenAI heeft de AI-startup Global Illumination overgenomen voor een onbekend bedrag. Laatstgenoemde zal daarmee bij gaan dragen aan alle “core products” van OpenAI, waaronder ChatGPT. Ondanks dit bericht blijft er een donkere wolk hangen boven de financiën achter het bedrijf van CEO Sam Altman.

Qua specialiteit is Global Illumination niet direct de meest voor de hand liggende aanwinst voor OpenAI. Zo produceerde het een online game genaamd Biomes, dat wel erg doet denken aan het razend populaire Minecraft. Ook heeft het meegewerkt aan onder andere YouTube, Google en Pixar. OpenAI vat deze bijdragen samen als “tools voor creatives, infrastructuur en digitale ervaringen”.

Nieuwe stap

Het is een nieuwe ontwikkeling bij OpenAI die wellicht het begin is van meerdere overnames. Op afstand lijkt het er dan ook op alsof het bedrijf er goed voor staat. Zo was er eerder de zeer lucratieve Microsoft-deal, toen de techreus uit Redmond 10 miljard dollar neertelde om gebruik te mogen maken van OpenAI-technologie in hun producten. De rest is geschiedenis: Microsoft stopt een Copilot in nagenoeg elk product, iets dat nooit mogelijk was geweest zonder de deal.

Toch is ook 10 miljard geen oneindig bedrag. Zo zou het ontwikkelen van de eerste versie van ChatGPT 540 miljoen dollar hebben gekost, terwijl de dagelijkse kosten voor het draaien ervan 700.000 dollar zou zijn. Een hoofdrekenwonder zal al weten dat dat 255,5 miljoen dollar per jaar betekent. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het team van ontwikkelaars die elk een salaris in de honderdduizenden dollars ontvangen.

Verdienmodel

ChatGPT mag dan de ontvlamming van de AI-hype hebben betekent, maar de populariteit ervan is de afgelopen maanden steevast afgenomen. Dit kan echter te maken hebben gehad met het feit dat scholieren en studenten er nu minder of geen gebruik van zullen maken wegens vakantie. Toch is het afwachten of de populariteit terugkeert – en of dat wel wenselijk is voor OpenAI, want aan gratis gebruikers heeft het weinig. Het verdienmodel is inmiddels deels gebaseerd op een betaalde service die meer nauwkeurigheid en functionaliteit belooft met het GPT-4 model in plaats van GPT-3.5. Het bedrijf heeft zich niet uitgelaten over de inkomsten van deze specifieke service.

De grote inkomsten zullen moeten voortkomen uit de talloze API-deals die het bedrijf gesloten heeft. Partijen als Salesforce, BuzzFeed, Atlassian en Shutterstock zullen veel over hebben voor de nieuwe AI-mogelijkheden. Met dergelijke inkomsten en betalende ChatGPT Plus-abonnees is er zeker hoop voor het bedrijf. Toch is het beeld dus minder rooskleurig dan de krantenkoppen doen vermoeden.

