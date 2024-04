Demis Hassabis, CEO van Google’s AI-dochter Deepmind, schat in dat het bedrijf méér dan 100 miljard dollar zal besteden aan AI, als er maar genoeg tijd overheen gaat.

Hij reageerde daarmee op vragen uit het publiek tijdens een TED-conferentie in het Canadese Vancouver. Iemand vroeg naar het antwoord van Google Deepmind op de aangekondigde supercomputer ‘Stargate’ waarover techmagazine The Information vorige maand berichtte.

Daarin was sprake van een datapark in aanbouw met een computer die miljoenen gespecialiseerde serverchips zou bevatten om DeepMind’s concurrent OpenAI van nog meer rekenkracht te voorzien. Microsoft, dat als mede-investeerder in OpenAI een groot belang heeft in het succes ervan, zou dan garant staan voor de 100 miljard dat het megaproject moet kosten. Microsoft heeft overigens al zo’n 13 miljard in OpenAI gestoken, het bedrijf achter onder andere ChatGPT.

‘Superieure rekenkracht ten opzichte van concurrenten’

“We praten niet over onze specifieke cijfers, maar ik denk dat we in de loop der tijd méér investeren dan dat,” antwoordde Hassabis. En daar liet hij het bij. Wel voegde hij nog toe dat Alphabet, het moederbedrijf van Google, de beschikking heeft over superieure rekenkracht ten opzichte van concurrenten, waaronder Microsoft.

“Dit is een van de redenen waarom we in 2014 met Google zijn gaan samenwerken, omdat we wisten dat we veel rekenkracht nodig zouden hebben om AGI (Artificial General Intelligence – red.) te bereiken” vervolgde hij, aldus Bloomberg. AGI is de veronderstelde en omstreden drempel waarop AI beter presteert dan mensen in een breed scala aan taken.

Investeringswedloop in Silicon Valley

Het tekent de investeringswedloop die Silicon Valley in zijn greep heeft als het om AI gaat. Microsoft is niet alleen de belangrijkste investeerder in OpenAI, maar nam onlangs officieus zo’n beetje het gehele AI-bedrijf Inflection AI over. Mustafa Suleyman, de mede-oprichter van dat bedrijf, werd de nieuwe lead van Microsoft’s nieuwe AI-divisie. Hij heeft niet alleen Inflection AI, maar destijds ook DeepMind mede opgericht.

Waar Google met Deepmind aan de haal ging, wist Microsoft Inflection AI maar mooi leeg te kopen, overigens zonder dat er sprake was van een echte overname. Wel betaalde Microsoft het overblijfsel 620 miljoen dollar voor softwarelicenties en LLM’s, plus 30 miljoen om juridische consequenties af te kopen.

Tegenover de Europese Commissie (EC) stelde Microsoft dat Google als enige bedrijf zonder hulp van buitenaf vooraan kan lopen op AI-gebied. Volgens Microsoft zijn samenwerkingen zoals die met OpenAI nodig om Google van concurrentie te voorzien.

Demis Hassabis richtte DeepMind in 2010 op. Vier jaar later werd het bedrijf door Google overgenomen.

Lees ook: ‘Claude 3 is beter dan GPT-4 en Gemini’: OpenAI heeft steeds meer concurrenten