Update 30/04/2024 – Microsoft heeft per direct ondersteuning voor de Nederlandse taal toegevoegd aan chatbot Copilot.

Eerder was het al mogelijk om in het Nederlands vragen te stellen aan Copilot, maar onze taal werd toen nog niet officieel ondersteund. Daardoor was de kwaliteit niet altijd gegarandeerd, zoals we in het originele bericht hieronder beschreven. Door de officiële ondersteuning is nu ook met Nederlandse prompts optimaal gebruik te maken van Copilot.

Origineel – De chatbot van Microsoft kan binnenkort beter antwoorden op Nederlandse vragen. Momenteel ondersteunt Copilot de Nederlandse taal niet officieel, waardoor er minder waarborgen zijn over de kwaliteit.

Dat blijkt uit navraag van Techzine. “Op dit moment is het engineering team van Microsoft bezig met het verder testen en optimaliseren van de Nederlandse taal in Copilot. Zodra het officieel gesupport is (maart/april) kunnen Nederlandstalige gebruikers erop vertrouwen dat ze een goede ervaring hebben”, aldus Microsoft.

Op dit moment is het mogelijk voor verschillende gebruikers om Copilot te openen en in het Nederlands vragen te stellen aan de chatbot. Copilot kan dan ook een Nederlands antwoord geven. “Het werkt in sommige gevallen al wel en er zijn ook al klanten die begonnen zijn met testen”, reageert Microsoft.

Geen garantie dat Copilot nu al goed werkt in het Nederlands

Dat er geen officiële ondersteuning voor het Nederlands is, betekent dat Microsoft niet kan garanderen dat Copilot altijd goed werkt in het Nederlands. Dit kan voorkomen bij het transcriberen van een meeting; de chatbot herkent dan mogelijk Nederlandse namen niet.

Daarnaast is het zo dat, zolang het Nederlands niet officieel wordt ondersteund, de kwaliteit kan variëren. Microsoft zegt dat de kwaliteit “over het algemeen minder is dan gesupporterde talen (zoals Engels). Zo werkt het in sommige gevallen alleen als je vragen in het Engels stelt.”

Op korte termijn moet verandering komen. Het bedrijf rolt in maart of april de officiële ondersteuning voor het Nederlands uit.

