Microsoft Copilot heeft tot nu toe nog geen grote verbeteringen gebracht voor de Windows-ervaring. De AI-assistent kan helpen bij het uitvoeren van taken waarvoor de gebruiker anders in de instellingen moet rotzooien. Grote verbeteringen om de productiviteit op te voeren, geeft Microsoft nu niet aan Copilot rechtstreeks, maar komen middels een plug-in via Power Automate.

Microsoft laat zijn AI-assistent Copilot meer taken uitvoeren op Windows. Het gaat om erg doorsnee taken, zo kan een gebruiker bijvoorbeeld vragen om het geheugen van het apparaat leeg te maken. AI zou echter de capaciteit moeten hebben om een pc-gebruiker te ondersteunen tijdens een werkdag. Een doorsnee werknemer gaat zeker niet iedere dag batterij-informatie opzoeken of de prullenbak leegmaken. Om zo maar enkele zaken op te noemen die Copilot kan uitvoeren door de laatste update.

Assistent voor je werk

Microsoft maakt wel interessantere zaken voor de AI-assistent beschikbaar met Power Automate. Het gaat hier specifiek om een plug-in om Power Automate aan Copilot te koppelen. Door die koppeling kan de assistent taken overnemen zoals het schrijven van een e-mail aan alle collega’s om een fijn weekend te wensen, het samenstellen van een Excel-document waarin de vijf hoogste bergen op aarde staan opgelijst of het afsplitsen van de eerste pagina in een PDF.

Power Automate levert een SaaS-oplossing om bedrijfsprocessen te automatiseren, terwijl Copilot er een sausje van generatieve AI overheen gooit. Dat de plug-in voor Copilot beschikbaar werd, leek eerder een kwestie van tijd te zijn. Power Automate kan namelijk al koppelen met een breed scala aan Microsoft-producten, waaronder Office 365, Dynamics 365 en Teams.

In principe zou Power Automate, mits tegen betaling, voor ieder bedrijf inzetbaar moeten zijn. Het instellen van de SaaS-oplossing is volgens Microsoft namelijk een klusje waar geen uitgebreide programmeerkennis voor nodig is. Gebruikers combineren triggers, acties en voorwaarden om een workflow in te stellen. Triggers starten workflows op basis van vooraf gedefinieerde gebeurtenissen of planningen, acties voeren specifieke taken uit en in de voorwaarden geeft de gebruiker de grenzen en beperkingen aan die voldaan moeten zijn voor het inzetten van de workflow.

Wachten op de AI-pc

De Power Automate plug-in toont ook wat Windows in de toekomst uit de AI-assistent kan halen. Microsoft investeerde hiervoor al volop in AI in Microsoft 365, GitHub en Bing. Het bedrijf heeft echter ook een razend populair besturingssysteem. Het is dus logisch dat Microsoft ook daar kijkt naar de mogelijkheden van AI. Die zijn er al, maar het gaat voornamelijk om makkelijke taken die je zelf ook vaak in één klik kan uitvoeren.

We moeten speculeren om te bepalen waarom Copilot nog een plug-in van Power Automate nodig heeft om tot zijn volle potentieel te komen. Vermoedelijk ligt een deel van de uitleg bij de nog beperkte capaciteiten van de meeste pc’s waarop Windows draait. AI-applicaties zoals Copilot lopen nu veelal via de cloud. Dat zou moeten veranderen om een AI-geaccelereerd besturingssysteem te draaien, want de capaciteit bij de datacenters is veel te beperkt om alle AI-taken van miljarden consumenten uit te voeren. De oplossing ligt bij efficiënte processoren die specifiek geschikt zijn voor AI-taken. Kortom zal de AI-pc dus eerst moeten doorbreken naar het grote publiek om deze mogelijkheden te bieden.

Nvidia probeert de mogelijkheden van AI wel al te brengen naar pc’s en dus niet naar de cloud. Hiervoor bracht het Chat with RTX uit, waarmee gebruikers een gepersonaliseerde chatbot bouwen voor zichzelf. De beperkingen zitten in de strenge voorwaarden waaraan een pc moet voldoen om de tool te kunnen gebruiken. Een belangrijke voorwaarde voor de tool is wel dat deze alleen op Windows 11-gebaseerde desktops of laptops draait. Daarnaast moeten deze desktops of laptops minimaal een Nvidia GeForce RTX 30 Series GPU of recentere GPU’s, zoals de Nvidia RTX Ampere of Ada Generation GPU’s aan boord hebben. Verder is minimaal 8 GB aan VRAM- en 16 GB aan RAM en driver-versie 535.11 of later nodig. Een tool als Chat with RTX zal zich daarom voornamelijk richten op AI-enthousiastelingen.

Licenties herbekijken

Daarnaast zal het voor Microsoft nodig zijn om zijn licentie-modellen te herbekijken als een geavanceerde Copilot ingebakken wordt in iedere pc. Om de mogelijkheden van de AI-assistent te kunnen gebruiken, vraagt Microsoft een meerprijs. Het gaat dus om een extra prijs die bovenop de prijs voor de software zoals Microsoft 365 wordt betaald. Voor dit specifieke voorbeeld betalen bedrijven 28,10 euro per maand per gebruiker extra, bovenop de prijs voor het Microsoft 365 Business Standard- of Business Premium-abonnement.

Om bedrijven te laten betalen voor Copilot, moet de AI-assistent meer in huis hebben dan wat Copilot op Windows 11 standaard aanbiedt. Dat verschil is momenteel nog duidelijk genoeg om de meerprijs te overwegen, maar die situatie zou kunnen veranderen eens AI-pc’s een standaard begrip worden.