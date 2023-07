De crisis op de mondiale chipmarkt zorgt ervoor dat de winst van Samsung in het tweede kwartaal flink is geda...

Imec onderhandelt over extra subsidies met de Europese Commissie ter waarde van 750 miljoen euro. Dat geld za...

Cisco waarschuwt voor voor een kwetsbaarheid in de Nexus 9000 Series Fabric Switches. Door CVE-2023-20185 zij...

Expert bijdrage Expert bijdrage

Waarom vervangen als je ook kan upgraden: Meer Nederlanders updaten computer zelf

Een trage laptop of gamecomputer: het is niet alleen vervelend, het is ook zonde om meteen een nieuwe te kope...