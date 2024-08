Elastic krijgt flinke klap op beurs ondanks goede kwartaalcijfers

Elastic presenteerde onlangs goede kwartaalcijfers, maar gaf tevens een omzetwaarschuwing af. De waarde van Elastic-aandelen daalden hierdoor met 25 procent.

Goede kwartaalcijfers, maar het aandeel gaat op de beurs toch flink onderuit. Dit overkwam het Amerikaans-Nederlandse softwarebedrijf Elastic gisteren op de Amerikaanse beurs.

Solide kwartaalcijfers

In het eerste kwartaal van fiscaal 2025 wist Elastic een omzet van 347 miljoen dollar (313 miljoen euro) te behalen. Dit was 18 procent hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Het resultaat overtrof eveneens de door analisten voorspelde 344,66 miljoen dollar. De omzet uit clouddiensten steeg met 30 procent naar een totaal van 157 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal.

Het aantal klanten met een jaarlijkse omzet van meer dan 100.000 dollar nam toe tot 1.370. In het laatste kwartaal van het (fiscale) jaar waren dit er nog 1.330 en in de periode een jaar eerder 1.190. In totaal had Elastic in het afgelopen kwartaal 21.000 klanten op abonnementsbasis, een stukje meer dan de 20.500 die het een jaar geleden telde.

Adder onder het gras

Op zichzelf zijn het solide cijfers van Elastic, maar de adder onder het gras zat in de begeleidende opmerkingen van CEO Ash Kulkarni. Volgens hem heeft het bedrijf een langzame start gehad aan het financiële jaar met een tegenvallend volume aan klantenverplichtingen.

Dit komt vanwege de veranderingen in segmentatie die Elastic aan het begin van het jaar heeft gemaakt. Het duurt echter langer dan verwacht dat het bedrijf zich hieraan heeft aangepast. De nodige stappen zijn gezet, maar de praktische omwenteling kost tijd.

Impact op kwartaal- en jaarcijfers

Dit laatste gaat volgens de CEO impact hebben op de omzet van dit fiscale jaar. Voor het komende kwartaal veracht het bedrijf een omzet van tussen de 353 en 355 miljoen dollar. Dit is aanmerkelijk minder dan de eerder verwachte omzet van 360,8 miljoen dollar.

Ook voor de jaaromzet liggen de verwachtingen nu lager dan eerder verwacht. Elastic rekent voor het hele (fiscale) jaar 2025 nu op een omzet van tussen de 1.436 en 1.444 miljard dollar. Dit is minder dan de door analisten verwachte omzet van ongeveer 1.478 miljard dollar.

