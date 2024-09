HubSpot wil alle datatools voor verkoop vervangen met Breeze Intelligence

HubSpot introduceert Breeze Intelligence als onderdeel van de Fall 2024 Spotlight. Het gaat om een datatool die alle nodige inzichten zou moeten combineren om een compleet klantenprofiel te krijgen. Zo compleet dat aanvulling van geen enkele andere datatool nog relevantie zou hebben.

Aan een AI-hulp kunnen sales-medewerkers directe vragen over een mogelijke klant stellen. Om hier een nuttig antwoord op te krijgen, moet de data wel aanwezig zijn. HubSpot denkt aan dit aspect en lanceert hiervoor Breeze Intelligence. Het gaat om een data intelligence-oplossing die data kan ophalen uit een up-to-date database van meer dan 200 miljoen koper- en bedrijfsprofielen. Alle opgehaalde, relevante data zal worden toegevoegd aan de klantprofielen in het Smart CRM van HubSpot.

Dit moet een compleet klantenprofiel opleveren waar alle relevante data in te vinden zijn. Zo vindt het bedrijf dat het met deze tool verder gaat dan de standaard geleverde data-inzichten. Bedrijven zouden niet alleen data krijgen van direct contact, want dit levert een beperkt zicht op en maakt gepersonaliseerd contact moeilijk, aldus HubSpot.

Voor dit opzet is de functie data enrichment het belangrijkste. Met één klik op de knop vult de functie informatie over een bedrijf of contact voor teams aan. De data wordt opgehaald vanuit meer dan 40 firmo-, demo- en technografische bronnen.

De data-inzichten moeten sales-medewerkers verder informatie geven over mogelijke interessante klanten. Profielen met een goede fit tussen wat wordt aangeboden en gezocht, moeten via Breeze Intelligence eenvoudiger te vinden zijn.

Naast een persoonlijker contact, zet HubSpot ook in op een gerichter contact met de klant. Volgens het bedrijf is het belangrijk dat teams gerichte vragen stellen aan mogelijke kopers, doordat veel mensen afhaken wanneer ze lange formulieren moeten invullen. Form shortening helpt hierbij en schrapt alle vragen uit het standaard formulier die niet nodig zijn doordat deze data al beschikbaar is bij het salesteam.

Het belangrijkste doel is het vereenvoudigen van de stroom aan data die bedrijven momenteel binnenkrijgen. HubSpot wil in feite het volledige aanbod van datatools voor bedrijven vervangen, zo geeft Matt Sornson, vicepresident van Product bij Hubspot aan.

“Bedrijven gebruiken vandaag de dag te veel datatools in een poging een overzichtelijk beeld te krijgen van klanten. Het eindresultaat is een berg aan ongestructureerde data en een hoop kosten aan vendoren. Met Breeze Intelligence hebben we de belangrijkste databronnen en koopintenties direct in het HubSpot Smart CRM gebouwd, wat salesteams de data geeft die ze nodig hebben.”

Breeze Intelligence is onmiddellijk beschikbaar in publieke bèta.

Naast AI-technologie ziet HubSpot dus nog duidelijk veel waarde in data intelligence-oplossingen voor sales-medewerkers. Een overzicht van alle geïntroduceerde AI-oplossingen vind je in ons artikel op ICT/Magazine.

