ChatGPT nu met zoekmachine alternatief voor Google

Met ChatGPT Search kunnen gebruikers informatie en afbeeldingen op het web zoeken. In het chatvenster, waar gebruikers normaal hun vragen stellen, is hiervoor een Search-knop beschikbaar.

De introductie van ChatGPT Search hing al een tijdje in de lucht. In juli onthulde OpenAI SearchGPT, een eerste stap richting een zoekmachine. Deze verschilde van traditionele zoekmachines door niet simpelweg een lijst van relevante websites te tonen, maar de bronnen direct achter het antwoord te vermelden.

Met de nieuwe Search-knop kun je actuele informatie opzoeken, zoals sportuitslagen, nieuws en het lokale weer. De link naar relevante bronnen wordt hierbij ook getoond. Verder is het mogelijk om vervolgvragen te stellen voor verfijnde zoekresultaten. Voor deze functionaliteit maakt ChatGPT gebruik van het krachtige GPT-4o-model. Bovendien kan ChatGPT beoordelen of je vraag beter beantwoord kan worden via Search of de traditionele LLM-werkwijze. Hieronder staat een voorbeeld van hoe een chatgesprek eruitziet wanneer Search wordt gebruikt.

Om up-to-date informatie te leveren heeft OpenAI samenwerkingen versterkt met media en dataleveranciers. Gebruikers krijgen zo bronnen van hoog aangeschreven platformen te zien. Onder andere Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Dotdash Meredith, Financial Times, GEDI, Hearst, Le Monde, News Corp, Prisa (El País), Reuters, The Atlantic, Time en Vox Media verschijnen als zoekresultaten.

Strijd met Google

Nu ChatGPT Search beschikbaar is, gaat OpenAI de concurrentie met Google verder aan. Sinds de lancering van ChatGPT eind 2022 groeide het in korte tijd uit tot een populaire tool, waarbij steeds meer gebruikers het gebruikten om informatie op te zoeken in plaats van Google. Google introduceerde daarop Bard als antwoord, maar OpenAI zet nu weer een stap extra door van ChatGPT een uitgebreide zoekmachine te maken. OpenAI heeft zelfs een browserextensie ontwikkeld waarmee ChatGPT Search als standaardzoekmachine in Chrome kan worden ingesteld.

Alle ChatGPT Plus- en Team-abonnees hebben per direct toegang tot Search. Voor Enterprise- en Edu-gebruikers wordt de zoekfunctie binnen enkele weken beschikbaar. Gebruikers van de gratis ChatGPT-versie kunnen de functie in de komende maanden verwachten.

