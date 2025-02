Databricks neemt BladeBridge over voor versnelde datawarehouse-migraties

Databricks heeft BladeBridge overgenomen, dat technologie biedt voor migraties van enterprise datawarehouses. De overname moet bedrijven helpen sneller over te stappen naar Databricks SQL, het product waarmee traditionele analytics workloads op het Databricks-platform kunnen draaien.

BladeBridge staat bekend om geautomatiseerde migratieoplossingen voor meer dan 20 verschillende datawarehouses en ETL-tools. De technologie maakt gebruik van LLM’s om code-analyse en conversie te automatiseren, wat de handmatige inspanning vermindert. Dit om bedrijven op het Data Intelligence Platform (DIP) te krijgen. Met het DIP ontstaat er een omgeving waar het beste van data lakes en data warehouses samenkomen, om de versplinterde data-architectuur aan te pakken.

Volgens Databricks is BladeBridge een van de meest geavanceerde en populaire oplossingen voor het migreren van omgevingen. Eerder gebruikten bedrijven het om over te stappen van Amazon Redshift en Teradata naar Databricks SQL, waardoor ze business intelligence en reporting kunnen draaien in het DIP. Ook migraties vanaf grote concurrent Snowflake vinden plaats, stelt Databricks.

Traditionele analytics-workload

Net als bij eerdere overnames blijft Databricks investeren in uitbreiding van zijn mogelijkheden. CEO Ali Ghodsi benadrukt dat Databricks SQL de snelst groeiende datawarehouse-oplossing in de markt is. Inmiddels boekt het bedrijf 600 miljoen dollar (575,9 miljoen euro) omzet uit Databricks SQL. Dat is een aanzienlijke groei in nog geen jaar tijd. In juni vorig jaar had Ghodsi het tegenover Techzine nog over 400 miljoen dollar omzet. Databricks komt vooral uit de AI-wereld, extra omzet uit traditionele analytics kan het marktaandeel doen laten groeien.

De overname volgt op een recente financieringsronde van 15 miljard dollar, die Databricks waardeert op 62 miljard dollar. Het bedrijf verwacht in het vierde kwartaal van 2025 een omzet van 3 miljard dollar te bereiken.

Tip: Na de AI-wereld wil Databricks nu de analytics markt veranderen