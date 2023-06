Databricks viert dubbel feest. Het bedrijf heeft de mijlpaal van één miljard dollar omzet gehaald en neemt de AI start-up Rubicon over.

Databricks maakt bekend een goed financieel jaar achter de rug te hebben. De verkoop zou zijn toegenomen met meer dan 60 procent en 1 miljard dollar aan omzet werd gehaald.

Ali Ghodsi, directeur van Databricks, ziet dat zijn bedrijf zo populair is doordat het organisaties helpt hun kosten voor cloud computing aanzienlijk te verlagen. Dat vertelde hij aan Bloomberg.

Nieuwe domeinen ontdekken

Plannen om het bedrijf op de beurs te brengen zijn er niet direct. Al sluit de directeur het zeker niet uit. Momenteel wil het bedrijf nog uitbreiden en dat doet het nu naar het veld van AI door de overname van Rubicon.

Rubicon is een start-up die zich bezig houdt met de ontwikkeling van opslaginfrastructuur van de volgende generatie AI. De oplossing zal integreren in het Databricks Lakehouse Platform. Welk bedrag Databricks heeft neergelegd om de start-up in zijn organisatie in te lijven, is niet bekend.

Het bedrijf maakt hiermee wel zijn ambities nog eens duidelijk om te gelden in het AI-tijdperk. In april ging het de concurrentie al aan met GPT-4 door de introductie van Dolly 2.0. Daarnaast nam het eerder dit jaar ook al data governance platform Okera over, een bedrijf dat met zijn oplossingen ook focuste op AI.

