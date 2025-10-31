Axoniq put uit bekende technologie om AI uitlegbaar te maken

Axoniq wil organisaties vertrouwen geven in AI. Dat doet het door middel van een ‘native explainability layer’, ofwel tooling die elke stap van het AI-denkproces traceerbaar maakt. Met name streng gereguleerde industrieën moeten door deze innovatie de sprong naar AI-adoptie kunnen wagen.

Het platform kent vier prominente functies. Persistent Event-Based Memory biedt visibility in de beslissingscontext van elke AI-actie. Dynamic Consistency Boundary stelt organisaties in staat om data- en transactionele grenzen opnieuw te definiëren zonder historische event-data te verliezen. AI Observability levert real-time tracing en explainability die in de event stream is ingebouwd. Agent-Ready Runtime voorziet in infrastructuur om autonome systemen veilig te laten draaien.

CTO Allard Buijze, oprichter van Axoniq, benadrukt de continuïteit: “Event-sourcing is altijd al de ruggegraat geweest van het Axon Framework.” Deze technologie, inmiddels al veertien jaar oud, blijkt ideaal voor AI. Om AI-beslissingen namelijk inzichtelijk te maken, vereisen ze context, geschiedenis en causale verbanden. Dat is waar Axoniq zich in specialiseert.

Vertrouwen als bottleneck

CEO Jessica Reeves stelt dat AI zelf een risico wordt als het niet voorzien is van bovenstaande elementen. Het platform bewaart elke zakelijke beslissing met een complete causale geschiedenis. Dit zorgt voor volledige explainability met context, geheugen en verantwoording.

AI-modellen geven regelmatig uitleg over hoe ze tot een antwoord zijn gekomen, maar dit blijkt regelmatig fictief. Het is doorgaans een achteraf verzonnen output op basis van de gebruikersprompt. De werkelijke acties van AI-systemen zijn lastig in kaart te brengen, maar dat is wat Axoniq nu probeert te bewerkstelligen. Het bedrijf legt de complete causale keten vast van gebeurtenissen die leiden tot een AI-beslissing. Dit gebeurt voor, tijdens en na model-inference.

Bewezen waarde

Klanten tonen volgens Axoniq meetbare resultaten. Een grote Amerikaanse bank reduceerde audit-voorbereidingstijd met 80 procent. Een grote Duitse retailer schaalde naar 7.000 partners en 60 miljoen producten. Het verwerkt hierdoor miljoenen dagelijkse updates met gemak.

Naast technische mogelijkheden levert het platform ook financiële voordelen. Applicaties draaien efficiënter, waardoor organisaties meer gebruikers bedienen of data verwerken zonder extra servers. De architectuur is volgens Axoniq flexibel, zodat bedrijven zich kunnen aanpassen aan verandering zonder hun systemen te moeten herbouwen.