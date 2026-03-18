Snowflake’s Project SnowWork: AI neemt werk over van datateams

Snowflake heeft Project SnowWork onthuld, een autonome AI-interface die is ontworpen om bedrijfstaken uit te voeren zonder tussenkomst van een datateam. Het niveau van automation is ambitieus: alles, van prognoses tot rapporten, wordt door AI gegenereerd. Het aanbod is gebouwd op basis van de AI Data Cloud, Snowflake Intelligence en Cortex Code en heeft als doel Snowflake rechtstreeks naar zakelijke gebruikers te brengen in plaats van achter de schermen te blijven.

Het project lijkt zich nog in een vrij vroeg stadium te bevinden. Snowflake benadrukt dat de tooling momenteel in ontwikkeling is. Het bedrijf beschrijft SnowWork als een autonome laag voor zijn data cloud. In plaats van alleen maar vragen over data te beantwoorden, is SnowWork ontworpen om het daadwerkelijke werk te doen, door prognoses, churn-analyses, supply chain-rapporten en zelfs presentatiedia’s te produceren namens zakelijke gebruikers in financiën, marketing en sales.

Het project combineert verschillende bestaande Snowflake-technologieën. Deze bestaan uit de AI Data Cloud, Snowflake Intelligence en Cortex Code. Bala Kasiviswanathan, VP van developer en AI-ervaringen bij Snowflake, beschrijft de gedachte erachter duidelijk: “Het idee is om AI meer als een proactieve medewerker te laten functioneren. Dus in plaats van alleen maar vragen te stellen, kunnen zakelijke gebruikers in verschillende functies, zoals financiën, marketing of verkoop, om resultaten vragen.”

Het is een ambitieuzere reeks mogelijkheden dan Snowflake eerder heeft getoond. Afgelopen november maakte het Snowflake Intelligence algemeen beschikbaar. En in februari sloot het bedrijf een partnerschap van 200 miljoen dollar met OpenAI om de mogelijkheden van de AI Data Cloud te verdiepen, waarbij het vertrouwt op AI-kracht van derden. SnowWork lijkt de volgende logische stap in die groeiende investering.

Van back-end-hulpprogramma naar front-office-tool

De strategische invalshoek is vrij eenvoudig te begrijpen. Snowflake wil de overstap maken van infrastructuur waar de meeste werknemers nooit mee in aanraking komen naar een productiviteitslaag die dagelijks door honderden wordt gebruikt. Tegenwoordig logt een gemiddelde zakelijke gebruiker niet rechtstreeks in op Snowflake. In plaats daarvan wordt hun ervaring gefilterd via een BI-tool. SnowWork zou die dynamiek sterk veranderen.

Die ambitie plaatst Snowflake ook in een directere concurrentiestrijd met Microsoft, Google en Salesforce, die allemaal AI-lagen bouwen gericht op hetzelfde front-office-terrein. Snowflake-CEO Sridhar Ramaswamy heeft eerder gewaarschuwd dat software het risico loopt een “domme datapijp” te worden voor AI-labs. SnowWork is deels een antwoord op die zorg.

Kasiviswanathan presenteerde SnowWork als nauwkeuriger dan generieke chatbots, omdat het draait op beveiligde, beheerde bedrijfsgegevens in plaats van te vertrouwen op handmatige coördinatie.

Er blijven nog vragen open

Toch is SnowWork nog niet beschikbaar en zijn er nog verschillende onbeantwoorde vragen. Er is nog geen lanceringsdatum of prijsmodel aangekondigd. Als het product de analyse terugbrengt van weken naar minuten, maar de gebruikskosten van Snowflake aanzienlijk verhoogt, zullen financiële leiders de berekeningen zorgvuldig moeten maken. En zoals de eigen AI-vooruitgang van Snowflake laat zien, is de overgang van ondersteunde analyse naar echt autonome output een niet-triviale stap die consistente nauwkeurigheid vereist voordat bedrijven de resultaten volledig zullen vertrouwen.

Snowflake test SnowWork momenteel bij een select aantal klanten en heeft nog geen tijdschema voor een bredere uitrol bekendgemaakt.