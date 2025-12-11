Amplitude lanceert automated insights voor productanalyse

Amplitude introduceert automated insights, een nieuwe functie die als expert-analist werkt. Het platform analyseert zelfstandig productdata, ontdekt patronen en doet aanbevelingen. Dit moet het handmatige werk van dashboards vervangen door geautomatiseerde analyse in enkele minuten.

Productmanagers en analisten verliezen volgens Amplitude vaak veel tijd met het onderzoeken van anomalieën in hun data. Wanneer een belangrijke metric plotseling verandert, begint het tijdrovende proces van segmenteren, cohorten vergelijken en releases doorlichten. Die zoektocht naar antwoorden kost soms dagen, terwijl snelle beslissingen cruciaal zijn.

Van handmatig graven naar geautomatiseerde inzichten

Het nieuwe automated insights-systeem belooft de werkwijze van een ervaren analist te repliceren. Het voert verschillende geketende tool calls uit en doorzoekt charts, rapporten, experimenten en productlanceringen. Daarbij incorporeert het businesscontext om verbanden te leggen tussen relevante bronnen.

Wanneer het systeem zijn analyse presenteert, citeert het bronnen, inclusief bestaande content en nieuw gecreëerd materiaal. Gebruikers kunnen zo de logica van de AI verifiëren of een nieuw onderzoekspad inslaan. De aanpak pakt een fundamenteel probleem aan: mensen onderzoeken data vaak op basis van aannames en eerdere ervaringen. Je checkt misschien de impact van een recente release, maar kijkt volledig over een campagne heen.

De Cursor-parallel voor analytics

Amplitude vergelijkt de ontwikkeling met hoe Cursor AI gebruikte om programmeren te democratiseren. Net zoals Cursor coderen toegankelijker maakte, wil Amplitude een nieuwe generatie analisten creëren.

Teams kunnen het platform nu gebruiken om datapatronen te ontrafelen en hypotheses te vormen over het ‘waarom’ achter veranderingen. Amplitude claimt daarmee het eerste AI-platform te zijn dat echt als een expert-analist functioneert, niet alleen rapporteert wat er gebeurde maar ook verklaart waarom het gebeurde.

