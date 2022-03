Microsoft introduceert een nieuwe betaversie van Microsoft Edge: 100.0.1185.10. De voorvertoning van PDF’s is vernieuwd en Progressive Web Apps (PWA’s) synchroniseren op elk device met een ingelogde Edge-account.

Leden van het Microsoft Edge Beta Channel hebben sinds donderdag toegang tot een nieuwe build. Synchronisatie van PWA’s en voorvertoningen van PDF’s zetten de toon. Negen nieuwe policies bieden controle over het browsergebruik van medewerkers.

PDF’s

De nieuwe build bevat een licht venster voor de voorvertoning van PDF’s. Ook de liveversie van Edge is in staat om PDF’s te openen, maar het huidige venster werkt allesbehalve optimaal. De nieuwe variant is lichter en sneller.

Progressive Web Applications

Ten tweede sleutelt Microsoft aan de synchronisatie van Progressive Web Applications (WPA’s), waaronder Office.com. WPA’s draaien deels op servers en deels lokaal. De nieuwe build zorgt ervoor dat alle geïnstalleerde WPA’s gesynchroniseerd worden op devices met een ingelogde Edge-account.

Policies

Tot slot bevat de nieuwe build negen nieuwe policies. ‘AdsTransparancyEnabled’ stelt beheerders in staat om de transparant ads-functie in en uit te schakelen. De transparent ads-functie biedt sinds 2021 inzicht in de herkomst van advertenties, maar is in de liveversie van Edge uitsluitend door een gebruiker te configureren. De nieuwe policy helpt beheerders met massaconfiguraties.

Vier van de negen nieuwe policies bieden meer controle over de WebHID API, een veelgebruikte API voor protocollen als Bluetooth.

