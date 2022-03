Een recente betaversie van Windows 11 toont advertenties in de File Explorer (bestandsverkenner). Microsoft verwijderde de functie na een overweldigend negatieve reactie.

De functie werd ontdekt door meerdere leden van het Windows Insider-betaprogramma. Er circuleren screenshots van advertenties boven de lijst met mappen en bestanden in File Explorer. Social media-gebruikers reageerden overweldigend negatief. Niet lang daarna verdween de functie uit de betaversie.

Niet de eerste, niet de laatste

Het is mogelijk dat Microsoft niet alleen toetst of de technologie werkt, maar naar een reactie zoekt.

In 2016 speelde Microsoft met een OneDrive-advertentie in de bestandsverkenner. In 2020 verschenen er Office-advertenties in de menubalk van Windows 10 WordPad. Zocht je naar ‘browsers’ via de zoekfunctie van het Windows 10 Start Menu, dan ontving je advertenties voor Microsoft Edge.

Elke poging werd negatief ontvangen. Toch blijft Microsoft het proberen. Windows heeft meer dan een miljard gebruikers.

Tip: ‘Een op de drie enterprise devices ongeschikt voor Windows 11’