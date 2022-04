Oracle lanceert Oracle ME, een HR-platform van zes oplossingen voor medewerkersbehoud, -tevredenheid en productiviteit.

Oracle bouwt het hele jaar verder aan nieuwe softwareoplossingen voor HR-afdelingen. Onder het huidige portfolio vind je personeels-, verzuim- en salarisadministratie, contractmanagement en recruiting.

Elke toepassing draait in Oracle Fusion Cloud HCM, een uniforme cloudomgeving. Vandaag maakte Oracle de toevoeging van een platform met zes nieuwe oplossingen bekend: Oracle ME, kort voor ‘my experience’.

Oracle ME

Oracle ME is geen basispakket voor HR, maar een gerichte oplossing voor organisaties die personeelsbehoud en -tevredenheid willen optimaliseren. Dat is belangrijker dan ooit. COVID-19 bracht gigantische kansen én uitdagingen teweeg.

Medewerkers twijfelen meer dan ooit. In 2021 schatten onderzoekers van Kaspersky dat 30 procent van de wereldwijde workforce door de coronacrisis nadenkt over een baanwissel. Recent onderzoek van Oracle wijst uit dat 85 procent van de wereldwijde workforce ontevreden is over de manier waarop hun werkgever hun carrière ondersteunt.

Tegelijkertijd kampt de ICT met een serieus arbeidstekort. In 2020 waren er in Nederland ongeveer 17.000 afgestudeerden beschikbaar voor 83.000 ICT-vacatures. HR-afdelingen staan overduidelijk onder druk. Vraag je het aan Oracle, dan is tevredenheid de oplossing.

Zes oplossingen

Oracle ME, het nieuwe platform, is toegespitst op de communicatie tussen managers, HR en personeel. Daar ligt de sleutel tot productiviteit en behoud, aldus de organisatie. Het platform bestaat uit zes oplossingen. De demo van Oracle ME is op aanvraag beschikbaar.