Het Nederlandse Payaut heeft onlangs 8 miljoen euro aan investeringen weten op te halen. Onder meer Google investeerde in de fintechspecialist voor het verder uitrollen van het betaalplatform voor marktplaatsen in Europa.

Payaut ontwikkelt een specifiek betaalplatform voor online marktplaatsen. Het platform vormt de schakel tussen betaaldiensten als Ayden, Mollie en Stripe en de betreffende marktplaatsen. Deze aanbieders hoeven zich daardoor niet vast te leggen aan één van de betaaldiensten, maar kunnen meerdere gebruiken.

Google investeert

De investering van 8 miljoen euro is onder meer afkomstig van het recent opgerichte Gradient Ventures. Dit is een nieuwe investeringsmaatschappij van Google voor bedrijven die vooral met AI werken. Andere investeerders in deze ronde zijn LocalGlobal en Entrée Capital. Met de recente investeringsronde wordt de waarde van Payaut op 11,7 miljoen euro geschat.

De fintechspecialist wil met de investeringen zijn activiteiten in Europa verder uitbreiden. Vooral in landen als Duitsland, Zuid-Europa en Scandinavië. Ook wil het zijn medewerkersbestand uitbreiden.

Tip: Amerikanen investeren steeds meer in Europese techbedrijven