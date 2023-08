Hugging Face heeft in zijn laatste investeringsronde een bedrag van 218 miljoen euro (235 miljoen dollar) weten op te halen. Salesforce Ventures leidde de investeringsronde, die de aandacht wist te trekken van verschillende grote techbedrijven.

Hugging Face, een aanbieder van een grote repository van open en niet-opensource AI-modellen en trainingsdata, staat al langere tijd in het vizier van grote techbedrijven die flink in AI willen investeren.

In de recent uitgevoerde Series D-investeringsronde, geleid door Salesforce Ventures, wist de AI-modelaanbieder een bedrag van 235 miljoen dollar op te halen. Hiermee kwam de totale waarde van het bedrijf op maar liefst 4 miljard dollar te liggen.

Investeerders in deze ronde waren techbedrijven met grote namen als Google, Amazon, Nvidia, AMD, Intel, IBM en Qualcomm.

Repository AI-modellen en -trainingsdata

Reden voor de grote interesse in Hugging Face is dat het bedrijf veel open- en niet-opensource AI-modellen aanbiedt. Voor ontwikkelaars is dit aantrekkelijk, omdat zij niet zelf modellen hoeven te ontwikkelen. Zij kunnen een ontwikkeld model trainen op eigen data om verfijning aan te brengen. Dat geeft organisaties meer controle over de technologie, omdat de trainingssets achter het model bekend zijn, terwijl commerciële aanbieders dat doorgaans niet onthullen. Verder speelt natuurlijk het kostenplaatje mee.

Honderdduizenden modellen

Meer concreet biedt Hugging Face honderdduizenden AI-modellen en -datasets. Bijvoorbeeld de LLaMa-modellen van Meta, Stable Diffusion van Stability AI, Falcon, Vicuna, maar ook het eigen open AI-model BLOOM en de samen met ServiceNow ontwikkelde StarCoder-modellen.

Gebruikers krijgen toegang tot de code en de diverse bronnen die zij nodig hebben om hun applicaties te bouwen. Dit onder een mix van licenties, waaronder opensource-licenties.

Inkomsten haalt de AI-model- en data-aanbieder zelf uit het bieden van extra functionaliteit aan ontwikkelaars en zakelijke klanten. Denk daarbij aan features en tools voor het trainen en draaien van AI-modellen op schaal, naast rekenkracht- en security-oplossingen.

