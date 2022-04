De nieuwste betaversie van Windows 11 Home biedt geen ondersteuning voor SMB1. Het file sharing protocol is binnenkort verleden tijd.

Microsoft faseert SMB1 al langer uit. In 2017 verdween het protocol uit alle versies van Windows Server. Een jaar later volgde Windows 10 Pro. SMB1 bleef in latere versies beschikbaar voor apparaten die echt niet zonder kunnen, waaronder oudere NAS-modellen. Verstuurde een endpoint vijftien dagen lang geen SMB1-netwerkverkeer, dan schakelde Windows het protocol automatisch uit.

De nieuwste insider build van Windows 11 Home verwijdert het protocol voorgoed. Microsoft Program Manager Ned Pyle verklaart de wijziging in een blogpost. SMB1 is afhankelijk van meerdere drivers en DLL’s die niet meer worden meegeleverd in nieuwere versies van Windows 11.

“We begrijpen dat het verlies van SMB1 lastig kan zijn voor mensen die met zeer oude apparatuur werken”, benadrukt Pyle. “Dezelfde groep begrijpt waarschijnlijk niet waarom hun nieuwe Windows 11-laptop opeens geen verbinding meer maakt met een oude netwerkschijf. We zullen een afzonderlijk installatiepakket leveren voor iedereen die nog steeds met SMB1 werkt om oude fabrieksmachines, medische apparatuur en NAS devices te verbinden.”

Vaarwel, SMB1

Niet alle Windows Insider-wijzigingen belanden in een live release. Toch lijkt het erop dat Microsoft de verwijdering van SMB1 wil doorvoeren. Vanaf dat moment is er geen enkele Windows-versie die SMB1 ondersteunt. “Dit is niet de laatste stap”, voegt Pyle toe. “Alle binaire SMB1-bestanden worden op de korte termijn verwijderd. De details maken we binnenkort bekend.”

