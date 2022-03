Browserontwikkelaars slaan handen ineen voor meer interoperabiliteit

De grote browserontwikkelaars Google, Microsoft, Apple en Mozilla slaan de handen ineen voor het beter laten functioneren van webtechnologie op verschillende browserplatforms. Hiervoor hebben de techgiganten benchmark Interop 2022 opgezet.

De samenwerkende partijen, waar ook softwareconsultants Bocoup en Igalia onder vallen, willen met Interop 2022 kijken hoe een aantal webstandaarden door elkaar worden uitgevoerd. Dit overzicht moet in een later stadium ervoor gaan zorgen dat onderlinge verschillen worden weggenomen. Dit moet er uiteindelijk weer voor zorgen dat webtechnologie meer consistent in de verschillende browseromgevingen werkt.

Het is niet de eerste keer dat de grote browserleveranciers de handen ineen slaan voor gezamenlijke interoperabiliteit. Al vanaf 2019 werken zij, eerst nog zonder Apple, samen onder meer in het programma Compat 2021. Dit programma richtte zich op een vijftal lastige punten voor webbrowsers; CSS Flexbox, CSS Grid, postion: sticky, apsect-ratio en CSS transforms.

Specificaties Interop 2022

De webapplicaties moeten er op dezelfde manier uit gaan zien en zich op een gelijke manier gedragen op verschillende devices, maar ook op verschillende besturingssystemen. De nu overeengekomen benchmark Interop 2022 checkt de bekendste browsers, Safari, Chrome, Edge en Firefox, op 15 verschillende webspecificaties en drie nog niet geheel gespecificeerde punten. Onderzochte specificaties zijn onder meer cascade layers, color spaces, CSS kleurfuncties, nieuwe viewport-onderdelen, scrolling en subgrid.

Irritatie bij webontwikkelaars

De moeite waarmee webapplicaties standaard in verschillende browseromgevingen kunnen werken, leidt vaak tot irritatie bij webontwikkelaars. Onlangs startten webontwikkelaars bijvoorbeeld een initiatief dat een einde moet maken aan de beperkingen die Apple’s browser Safari oplegt aan vooral mobiele devices.

Uiteindelijk moeten de uit Interopt 2022 voortkomende specificaties het concurrerende ontwikkelaars mogelijk maken gemeenschappelijke standaarden te ontwikkelen voor onderdelen als privacy, security en andere functionele zaken. Concurrentie tussen webbrowsers is nu vaak te veel op ontwerp gericht en niet op functionaliteit. Meer (gezamenlijke) mogelijkheden voor webbrowsers stuiten bij leveranciers nog vaak op onwil, omdat dit vaak gevolgen heeft voor hun business model. Hieraan moet dus nu een einde komen.

