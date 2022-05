Het bedrijf maakt het UiPath Platform en wat organisaties ermee kunnen weer wat toegankelijker met de 2022.4 release.

Een belangrijk deel van de toekomst van UiPath en zijn automatiseringsplatform ligt in de cloud. Het UiPath Automation Cloud-aanbod is er al sinds 2019, maar bouwt deze omgeving continu verder uit. Als onderdeel van de 2022.4 release van het UiPath Platform voegt het bedrijf hier nu SaaS-robots aan toe.

UiPath Automation Cloud Robots

De voornaamste meerwaarde van het aanbieden van de nieuwe SaaS-robots in de Automation Cloud is dat automation in het algemeen bereikbaarder wordt voor meer organisaties. Je hoeft er immers niet meer per se iets voor on-premises te hebben draaien. De robots worden gehost in de UiPath Automation Cloud. Het zijn zogeheten unattended robots, waar een organisatie dus geen omkijken naar heeft.

De belofte is dat je de nieuwe SaaS-robots kunt deployen zonder dat je daar op het gebied van IT, resources of infrastructuur iets aan hoeft te doen. Er zijn twee typen SaaS-robot. Allereerst is er de VM Automation Cloud Robot, een virtuele Windows-machine waar een robot in aangeboden wordt. Deze robot kan vervolgens overweg met de software van een organisatie. Ook kan de robot opschalen zodra dat nodig is. De nieuwe Serverless Automation Cloud Robot is onderdeel van een pool van robots die klaarstaan om ingezet te worden op het moment dat dit nodig is. De Automation Cloud Robots zijn vanuit de browser in te schakelen vanaf Windows, Mac en Linux.

Verdere verbeteringen aan het UiPath Platform

Naast de Automation Cloud Robots heeft UiPath nog een heleboel verbeteringen doorgevoerd aan het UiPath Platform. Deze maken het platform krachtiger en beter te integreren. Ook zijn er meer low-code tools en templates beschikbaar. Zo is het mogelijk om met behulp UiPath Integration Service heel snel trigger-gebaseerde automatiseringen aan te maken.

Er zijn meer dan 40 connectors beschikbaar (op basis van API’s). Hiermee kun je veel processen die gangbare applicaties gebruiken, automatiseren. UiPath noemt specifiek Slack, Salesforce Marketing Cloud en Mulesoft, allemaal onderdeel van Salesforce. Daar lijkt dus een soort strategische samenwerking achter te zitten. Er zijn er echter meer, verzekert UiPath ons.

Verder heeft UiPath nieuwe mogelijkheden en templates toegevoegd aan UiPath Apps, de low-code omgeving waarmee je apps kunt ontwikkelen zonder dat je daarvoor veel code hoeft te schrijven. Ook citizen developers krijgen meer en eenvoudigere mogelijkheden in deze nieuwste versie van het platform van UiPath. Het gaat dan met name om op AI gebaseerde tools zoals Forms AI, Document Understanding en Task Capture.

Uitbreiding richting Mac

In een eerder artikel over UiPath spraken we met Bogdan Ripa, de VP Product Management van het bedrijf. Tijdens dat gesprek hadden we het al even over macOS-gebruikers. We quoten hier een stukje uit dat artikel:

“Als het gaat om macOS, is het duidelijk dat automation in het algemeen steeds relevanter wordt binnen organisaties. Dat besturingssysteem heeft vooral veel aandeel bij het management, geeft Ripa aan. Dat houdt in dat men ook daar het platform wil gebruiken.”

Met de 2022.4 release van het UiPath Platform adresseert het bedrijf deze observatie. Vanaf deze release krijgen Mac-gebruikers voor het eerst toegang tot API en web automation en is er ondersteuning voor UiPath Assistant. Verder ondersteunen Linux-robots nu ook workflows met een lange looptijd.

Betere security en compliance

Het UiPath Platform krijgt met 2022.4 ook de nodige upgrades op het gebied van security en compliance. Zo zijn alle diensten van UiPath nu SOC 2-compliant en heeft de Automation Cloud een HIPAA attestation. Hiermee moet het voor organisaties vanuit het oogpunt van compliance en security een minder grote stap zijn om cloudoplossingen van UiPath in te zetten.

Al met al heeft UiPath met release 2022.4 weer behoorlijk wat stappen gezet om zijn platform breder in de markt te kunnen positioneren. Het lijkt daarnaast ook echt definitief afscheid genomen te hebben van de term RPA. Die komt in het hele persbericht (en in dit artikel tot nu toe) niet voor. UiPath biedt inmiddels ook zoveel meer aan organisaties op het gebied van automation, dat dit een heel logische stap is. Zoals we eerder dit jaar al schreven: “Het UiPath platform is zoveel meer dan RPA.” Daar zijn de updates in release 2022.4 weer een uitstekend voorbeeld van.