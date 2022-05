Techgiganten IBM en AWS gaan hun bestaande samenwerking verder uitbreiden. Hierdoor wordt het mogelijk meer softwareoplossingen van Big Blue op het public cloudplatform van AWS te draaien.

Binnen de bestaande samenwerking tussen beide techgiganten is het al mogelijk meer dan 30 van de software-oplossingen en -toepassingen van IBM via de AWS Marketplace af te nemen. In de nu aangekondigde verdere samenwerking wordt dit mogelijk voor veel meer oplossingen. Vooral oplossingen die bedrijven helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van applicaties.

Aanbod van IBM-tools in AWS Marketplace

De nieuwe set IBM-oplossingen in de AWS Marketplace omvat onder meer Db2. Dit is één van de meest populaire datamanagementplatforms die IBM op dit moment aanbiedt. Daarnaast wordt ook de IBM Observability-tool beschikbaar, waarmee ontwikkelaars technische problemen kunnen ontdekken en oplossen in hun applicaties.

Een andere tool is de Maximo Application Suite, met applicaties die bedrijven kunnen gebruiken voor het efficiëntere onderhouden van industriële apparatuur. Ook Watson Orchestrate, de chatbot voor het automatiseren van taken als het ophalen van zakelijke informatie uit applicaties, is nu in de AWS Marketplace beschikbaar, naast securitytools als Security ReaQta, Security Trusteer en Security Verify. Andere tools worden in de loop van dit jaar toegevoegd, zo is de bedoeling.

Andere gezamenlijke initiatieven

Naast het aanbieden van oplossingen in de AWS Marketplace gaan de techgiganten nauwer samenwerken voor het ondersteunen van cloudprojecten van klanten. Dit zijn vooral initiatieven op het gebied van geïntegreerde verkoop en marketing. Ook gaan IBM en AWS channel partners diverse gezamenlijke incentives en bronnen voor ontwikkelaars bieden.

Tip: IBM migreert naar SAP S/4HANA