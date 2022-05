IBM werkt aan een van de grootste SAP-migraties aller tijden. De techgigant verplaatst zijn software-as-a-service- en betalingssystemen naar S/4HANA, de cloud ERP-oplossing van SAP.

IBM heeft een goede reden om het nieuws van de daken te schreeuwen. De techgigant is een van de cloudproviders die migraties naar S/4HANA aanbiedt. Door zijn eigen workloads te migreren, voegt IBM daad bij woord.

De eerste fase is het verplaatsen van alle software-as-a-service- en betalingssystemen. IBM deelt niet waar de workloads momenteel op draaien, maar de eindbestemming is bekend. De workloads migreren naar IBM Power hardware met het Red Hat Enterprise Linux-besturingssysteem, draaiend op de IBM Cloud. Zodra de transformatie is voltooid wordt alle Amerikaanse omzet van IBM (58 miljard dollar) met SAP S/4HANA verwerkt.

SAP S/4HANA

SAP S/4HANA is een volledig cloudplatform voor ERP. Capaciteit is in een handomdraai op te schalen. Gebruikers hoeven niet stil te staan bij uitbreidingen, in tegenstelling tot organisaties met on-premises ERP-systemen.

S/4HANA is perfect voor snelle groeiers, maar lastig te implementeren. De meeste organisaties hebben jarenlang met on-premises ERP-systemen gewerkt. Hoe meer data en workloads een organisatie opbouwt, hoe complexer de overstap naar de cloud wordt. Vandaar heeft SAP een speciaal aanbod voor organisaties die de stap willen zetten: RISE with SAP.

Het aanbod bestaat uit meerdere technologieën en diensten voor migraties naar S/4HANA. Sommige diensten worden door partners van SAP verleend, waaronder cloudproviders IBM, AWS en Microsoft. Kies je voor de dienst van IBM (RISE with SAP for IBM), dan wordt S/4HANA op de IBM Cloud uitgerold. In principe verleent IBM de dienst op dit moment aan zichzelf. Door eigen workloads naar S/4HANA te migreren, laat de organisatie zien wat het voor klanten kan betekenen.

RISE with SAP for IBM

De IBM Consulting-divisie is verantwoordelijk voor alle migraties naar S/4HANA, waaronder de huidige. IBM Consulting heeft meer dan 38.000 getrainde SAP-consultants in dienst. Uiteindelijk belanden de workloads van klanten op IBM Power-systemen met Red Hat Enterprise Linux. De meeste workloads en systemen komen in aanmerking: IBM Consulting bedenkt een aanpak voor elke workload en voert het technische werk uit.

Tip: SAP Sapphire toont duurzaamheid, supply chain–innovatie en low-code-ontwikkeling