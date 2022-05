Parallels heeft zijn Parallels Desktop for Chrome OS-oplossing geschikt gemaakt voor meerdere Chromebooks die op Intel- of AMD-processors draaien. Minimale systeemvereisten zijn een i3- of Ryzen 3-processor.

Volgens Parallels kunnen op deze manier meer bedrijven en gebruikers profiteren van Windows-functionaliteit op hun Chromebooks. Dit moet vooral hybride werkers gaan helpen in het uitvoeren van hun taken.

Beschikbaarheid op HP-devices

De virtuele Windows 11-omgeving is nu beschikbaar met behulp van nieuwe virtuele machines (vm’s). Parallels Desktop for Chrome OS wordt daarnaast meegeleverd met de laatste generatie HP Chrome OS-devices die zich sterk op hybride werken richten.

Kosten

Een licentie voor Parallels Desktop for Chrome OS kost 59,99 euro per gebruiker per jaar. Een proefversie is ook beschikbaar en biedt de volledige functionaliteit van de tool en licenties voor vijf eindgebruikers.

