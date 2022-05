HP heeft zijn Z-series-ecosysteem van zakelijke oplossingen uitgebreid met twee krachtige laptops, de HP ZBook Fury G9 en de HP ZBook Studio G9. Daarnaast komen er nieuwe monitors, een Thunderbolt-dock en verschillende productiviteitstoepassingen voor data scientists beschikbaar.

Volgens HP zijn de twee nieuwe laptops van uitzonderlijke klasse. De GPU-capaciteit is vergelijkbaar met desktopomgevingen. Ook de snelheid van de processors is flink opgevoerd voor meer productiviteit en probleemloze workflows.

Dit maakt de laptops geschikt voor gebruik in vele professionele omgevingen, van de creatieve industrie tot de bouw en architectuur. Ook data scientists krijgen met de nu geïntroduceerde laptops devices in handen waarmee zij makkelijk berekeningen kunnen maken, aldus HP.

HP ZBook Fury en Studio G9

De HP ZBook Fury G9-laptop draait op een 55 Watt-processor en heeft een professionele Nvidia RTX A5500 Laptop- of AMD Radeon Pro GPU aan boord. Met deze configuratie kan de laptop volgens de fabrikant makkelijk veel prestaties en veeleisende werkzaamheden uitvoeren, zoals 8K video-editing, 3D-visualisatie en het draaien van machine learning-modellen.

De ZBook Studio G9 heeft een Intel Core i9 vPro-processor als basis en beschikt over een Nvidia RTX A5500 Laptop- of Nvidia RTX 3080 Ti GPU. Deze GPU’s bieden volgens HP de prestatie- en stabilisatiefunctionaliteit die nodig is voor de meeste populaire creatieve applicaties. Daarnaast geeft de technologie toegang tot Nvidia Studio software als Omniverse, Broadcast en Canvas.

Beide krachtige laptops komen in juni beschikbaar. De prijs van de laptops wordt in die periode bekendgemaakt.

Overige oplossingen

Naast laptops presenteerde HP twee HD-monitors, de HP Z24m en HP Z24q. Naast hoge refresh rates biedt de laatste monitor ook ingebouwde conferencing-functionaliteit. Ook verscheen de HP Thunderbolt G4 Dock.

Verder kondigde de hardwarespecialist de komst van softwaretooling voor data scientists aan; Z by HP Data Science Stack Manager. Met dit speciaal samengestelde en beheerde softwareportfolio kunnen datawetenschappers makkelijker de optimale data science-omgeving creëren voor projecten. Dit met behulp van vooraf geïnstalleerde tools als de API AI Analytics Toolkit van Intel, Pytorch, Python en Nvidia Rapids. Deze software komt eind juni beschikbaar op een aantal Z desktops en laptops.

