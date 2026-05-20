ChatGPT domineert nog steeds, maar Gemini en Claude winnen terrein

Daar waar ChatGPT in 2023 praktisch de enige AI-chatbot op kantoor was, heeft het nu een kwart van het marktaandeel ingeleverd. Google Gemini en Claude zijn met respectievelijk 14,4 procent en 8,6 procent onder zakelijke AI-gebruikers de voornaamste uitdagers. Desondanks is het vooral OpenAI zelf dat roet in het eten heeft gegooid, met nu nog opmerkelijk kleine schade.

Uit data van DeskTime blijkt ChatGPT-gebruik nog steeds te groeien, ook al is de toename in algemeen AI-gebruik veel groter. De eerste vier maanden van 2026 wekken de suggestie dat werknemers op jaarbasis drie keer zoveel tijd spenderen aan AI-tools als voorheen. Het aantal power users (met 26 uur of meer aan AI-gebruik in een jaar) nam de afgelopen jaren ook grofweg met deze factor 3 toe, gelijk met de adoptiegroei.

De cijfers laten daarnaast de verschuiving van de gebruikte tool zien. Het onderzoek, gebaseerd op 50.000 DeskTime-gebruikers, kent ondanks de nog altijd sterke positie van ChatGPT een waarschuwing voor OpenAI. Zo verwacht men dat Claude dit jaar opnieuw een “enorme beet” uit het aandeel van ChatGPT zal nemen.

OpenAI’s enterprise-aanpak is afwezig

De vergelijking tussen OpenAI en Netscape, maker van de Netscape Navigator-browser, is nooit ver weg. Al in de eerste maanden van 2023 kwamen verschillende media en analisten met een reeks overeenkomsten. Google speelde destijds de rol van het door Netscape verraste Microsoft tijdens de browser-oorlogen van de late jaren ’90.

Of, beter gezegd, de browser-strijd. Uiteindelijk liep Google, niet Microsoft, met de werkelijke goudmijn weg. De zoekmachine bleek de financiële motor achter het internet, niet de browser-interface. Historische vergelijkingen zijn altijd enigszins scheef en interpretabel, maar de les is zonder meer duidelijk: bij een nieuwe technologie is het platform dat ervan profiteert niet per se de meest voor de hand liggende optie.

We weten nog niet wie de komende decennia de LLM-doorbraak omzet tot marktdominantie, of hoe deze industrie er precies uitziet. Daarvoor is een correcte interpretatie nodig van de implementatie. Google, na aanvankelijk verrast te zijn, heeft inmiddels een vele malen volwassenere strategie dan OpenAI. Claude laat echter nog beter zien waar het mis is gegaan bij het bedrijf van Sam Altman.

Claude is wat ChatGPT had kunnen zijn

Anthropic, net als OpenAI geen bezitter van een volledige werkplek-suite, had eerst een niche gevonden onder developers en inmiddels meerdere praktische toepassingen op basis van Claude geproduceerd. Daar waar OpenAI gebonden aan de chatbot lijkt, biedt Anthropic integraties voor workflows, bestuurslagen en implementatiediensten.

Dat laatste realiseert Anthropic via een door Blackstone en Goldman Sachs gefinancierde firma en met behulp van partners KPMG en PwC. Niet geheel verrassend kondigde ChatGPT een vergelijkbare zet aan, alhoewel dit rijkelijk laat was.

Met een afname in het aantal ‘side quests’ dat OpenAI onderneemt, is er kans voor het bedrijf om zich te herpakken. De adoptie van AI is nog vroeg genoeg dat de kantoormedewerker van platform kan switchen zonder al te veel problemen. Mogelijk wint OpenAI nog aan marktaandeel zodra de nieuwe strategie zijn vruchten afwerpt. Om dat te realiseren, moet OpenAI het antwoord vinden op de volgende vraag: wat zou een goede reden zijn om terug te komen naar ChatGPT?

Lees ook: OpenAI-rechtszaak: Musk beschuldigd van jaloezie, onthulling megabelang