Microsoft heeft aangekondigd dat Windows 11 versie 22H2 is toegetreden tot het Release Preview-kanaal voor Windows Insiders.

Het Release Preview-kanaal is de laatste halte voor de publieke release voor de meeste Windows-updates, behoudens onverwachte problemen. Het biedt ontwikkelaars, bedrijven en enthousiastelingen de mogelijkheid om nieuwe functies uit te proberen voordat ze live gaan.

Als het gaat om het uitbrengen van nieuwe programma’s, UI-verbeteringen en andere functie-upgrades voor Windows 11, volgt Microsoft een minder rigoureus schema dan voorheen.

Sinds de release in oktober heeft het besturingssysteem een gestage stroom van verbeteringen en software-upgrades gekregen. De jaarlijkse Windows-upgrades houden ook verband met Microsofts tijdschema voor ondersteuning van Windows-updates. Beveiligingsupdates voor Windows 11 versie 21H1 zullen bijvoorbeeld beschikbaar zijn tot oktober 2023. Als je beveiligingsupdates wilt blijven ontvangen, moet je upgraden naar versie 22H2.

Windows 10

Windows 10 zal de komende jaren eens per jaar upgrades blijven ontvangen, maar we weten niet hoe significant deze verbeteringen zullen zijn omdat Microsoft geen nieuwe Insider-builds van Windows 10 heeft vrijgegeven.

Als je net als de meeste pc-gebruikers bent, is je huidige machine niet in staat om Windows 11 te draaien. Microsoft heeft een lijn in het zand getrokken om te garanderen dat Windows 11 alleen mag worden geïnstalleerd op huidige apparaten die voldoen aan specifieke hardware-/beveiligingsvereisten.

