Een aankomende Windows 11-functie maakt het mogelijk om alle Microsoft Store apps die in het verleden zijn geïnstalleerd met één klik op een nieuw apparaat te installeren.

Installeer je een app via de Microsoft Store, dan koppelt Windows de app aan een Microsoft-account. Log je in op een ander Windows 11-apparaat, dan heb je een overzicht van alle apps die in het verleden zijn geïnstalleerd. Dit overzicht maakt het in de huidige versie van Windows 11 mogelijk om apps afzonderlijk op een nieuw apparaat te installeren. Je begint bovenaan de lijst, wacht tot de installatie voltooit en gaat door met de volgende app. Dat kost heel wat tijd.

Een aankomende functie maakt het mogelijk om alle apps met één klik te installeren. Giorgio Sardo, algemeen manager van de Microsoft Store, benadrukte tijdens de aankondiging dat de functie helpt met de overstap op een nieuwe pc.

Binnenkort in Windows Insider

Microsoft wil de functie testen via Windows Insider, het betaprogramma van Microsoft. De introductie is veelbelovend voor developers die hun apps op de Microsoft Store publiceren. Eindgebruikers worden via de nieuwe functie herinnerd aan apps die in het verleden zijn gebruikt, waardoor developers op hogere gebruikersaantallen kunnen rekenen.

De functie wordt beschikbaar via een nieuwe ‘Restore all’-knop in het overzicht van geïnstalleerde apps. De ‘Select apps’-knop maakt het mogelijk om afzonderlijke apps te installeren.

Updates van de Microsoft Store

Naast installaties wil Microsoft de beschikbaarheid van Microsoft Store apps verbeteren. Onlangs verwijderde de techgigant de wachtrij voor nieuwe Win32-apps, waardoor developers hun apps sneller kunnen publiceren. Daarnaast voegt de techgigant steeds meer grote applicaties toe, waaronder Microsoft Teams.

Tot slot zijn Android apps binnenkort beschikbaar voor gebruikers buiten de VS. Amerikaanse gebruikers hebben sinds februari toegang tot Android apps op Windows 11. Microsoft breidt de apps voor het einde van het jaar uit naar Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

