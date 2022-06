Merkator, een Belgische dienstverlener van geographic information systems (GIS), neemt branchegenoot GIM over. Met de overname verstevigt Merkator zijn aanwezigheid op de markt.

De overname van GIM verdubbelt het marktaandeel van Merkator in de markt voor geographic information systems (GIS) en geospatial asset management (GIM). Niet alleen in België, maar ook in de rest van de Benelux en in Europa. GIS is een techniek voor het maken van kaarten met data. GIM is een techniek voor het managen van systemen met kaarten. Merkator had al kantoren in Nederland en Spanje en breidt door de overname het aantal Europese vestigingen uit naar zes. In totaal werken bij beide bedrijven nu 180 mensen.

Magische driehoek

GIM biedt geospatiale datadiensten, geospatiale AI-oplossingen en het ontwerp van ruimtelijke applicaties. Met de overname wil Merkator vooral een drie-eenheid van geospatiale ICT- en datadiensten opzetten. Binnen deze driehoek vullen Software, Data en Services (SDS) elkaar aan.

Digitale twin-omgevingen

Door deze drie zaken met elkaar te combineren, moeten er uiteindelijk innovatieve geospatiale ICT- en datadiensten op de markt komen die waarde brengen voor klanten. Eén van de eerste producten waarvoor beide bedrijven nauw met elkaar gaan samenwerken is de ontwikkeling van digitale twin-omgevingen.

